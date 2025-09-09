HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
Libros de textos de segunda mano a punto de ser enviados a otra persona por correo que los ha adquirido por Wallapop. José Vicente Arnelas

La venta de libros usados agrava la crisis de los pequeños comercios

Ejemplares que cuestan cincuenta euros se pueden encontrar por diez en aplicaciones de móvil dedicadas a los productos de segunda mano

J. López-Lago

J. López-Lago

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:28

De gastar entre 40 y 50 euros por libro de texto a comprar por entre 10 y 15 euros cada uno. Así está este sector ... si alguien explora este mercado de segunda mano, lo cual es cada vez más habitual en Extremadura. Dice Gema, madre de dos niños que estudian sexto de primaria y cuarto de la ESO en Badajoz, que antes estaba mal visto estudiar con libros de otra persona. Pero desde el año pasado que puso a la venta los que a ella ya le sobraban y adquirió otros ya usados para sus hijos, ahora le parece la mejor fórmula. «He pasado de gastarme más de 800 euros cada vez que llegaba septiembre a pagar los libros de mis dos hijos con el dinero que he sacado de los libros que ya no necesitan. Este curso me ha salido a cero euros en cuanto a libros, no sé por qué no lo he hecho antes», relataba esta semana a este diario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

