Vara vincula los resultados electorales en Andalucía con la subida de precios

«Las olas están muy bien, pero para las modas». Con esa frase replica el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, al todavía número uno de los populares en la región, José Antonio Monago. Est último, triunfante tras el éxito del PP andaluz al conquistar su primera mayoría absoluta el domingo, dijo el lunes: «Viene la ola desde el sur y en el sur nos encontramos también en Extremadura, no me cabe duda de que esa ola impregnará Extremadura en las próximas elecciones autonómicas y municipales».

Para el socialista Vara, en cambio, la cuestión no va de olas. «La política es la vida de la gente», ha dicho este martes tirando de uno de sus lemas. «Lo que hace ganar o perder es que (los ciudadanos) sepan que te dejas la piel en que las cosas mejoren y que confían en ti».

En el caso de que los comicios andaluces puedan tener una lectura nacional, Vara achaca la pérdida de apoyos al PSOE a las consecuencia de la guerra de Ucrania. «Hay una realidad a consecuencia de la guerra de Ucrania: todo lo que tiene que ver con los precios distorsiona la visión que los ciudadanos tienen de la política. Se ha hecho mucho bueno: se han subido las pensiones, el salario mínimo... A veces estos avances acaban ensombrecidos por la subida de precios».

Además, recuerda que los tres últimos comicios regionales (Madrid, Castilla y Andalucía) han dado como resultado la continuidad de los gobiernos y cree que tiene que ver con la gestión de la pandemia.

No entra a valorar si las desavenencias con Podemos en el gobierno de coalición nacional han podido pasar factura a los socialistas andaluces, aunque reconoce que «ya he dicho que me gustaría que las cosas fueran de otra manera».

Vara felicita a Juanma Moreno y muestra un claro apoyo a su homólogo andaluz para que «lidere el proyecto de renovación del PSOE de Andalucía». Igual, dice, que hizo él cuando perdió ante Monago. «El domingo hubo elecciones en las que uno ganaron y otros perdimos, como ocurre en la vida misma. Yo lo he vivido y sé lo efímero que es el éxito y lo efímero que es la derrota, y lo importante que es el trabajo».

Por eso confía en volver a ganar dentro de un año. «Con el PP había 150.000 parados y aquí ahora hay 80.000». Vara está seguro de que los extremeños valorarán los nuevos proyectos en las urnas. «Cuando dentro de un par de meses se inaugure uno de los grandes mataderos europeos habrá 150 familias que verán sus expectativas y esperanzas cumplidas, el con el centro logístico de Amazon serán otras 1.000 familias, la gigafactoría, la fábrica Trujillo, las fábricas de Cáceres y los proyectos de los Expacios de Mérida y Navalmoral. El año que viene Extremadura será diferente».