Vara: «El litio de Extremadura no va a salir de aquí, o se explota aquí o no saldrá» El presidente de la Junta está convencido de que la región tiene muchas oportunidades en el proceso de reindustrialización de Europa

REDACCIÓN Sábado, 26 de febrero 2022, 12:53 | Actualizado 15:12h.

Fernández Vara se muestra convencido del papel que jugará Extremadura en la reindustrialización de España y Europa. «Sí o sí vamos a tener vínculos con el mundo de las baterías porque los proyectos están encima de la mesa y el litio de Extremadura no va a salir de aquí, o se explota aquí o no saldrá», ha dicho tajante.

El presidente de la Junta ha destacado este sábado durante su participación en el Pleno constitutivo del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior, celebrado forma telemática, que la región tiene muchas oportunidades en el proceso de reindustrialización.

En este sentido, ha subrayado que en este nuevo proceso las industrias que se creen no serán industrias del siglo XX, sino que tienen que ser industrias del siglo XXI donde se le da mucha importancia a «lo ecológico, la sostenibilidad y la digitalización».

Para el jefe del Ejecutivo regional, en el anterior proceso de industrialización Extremadura no estuvo presente porque «alguien decidió que se pusieran fábricas en el norte del país con mano de obra del sur». En esta ocasión, ha incidido, no va a ser así porque «esto ha cambiado y Extremadura tiene que saber que se abre un abanico de oportunidades en el horizonte de los próximos años como no habíamos tenido nunca».

«Lo que marca la diferencia es disponer de hectáreas de suelo industrial»

Fernández Vara ha explicado que ahora los «valores que más puntúan son los que tienen comunidades que antes no», siendo una pieza clave en esta ocasión tener suelo industrial. «Lo que marca la diferencia es disponer de hectáreas de suelo industrial», ha continuado el presidente extremeño, por ello la región está haciendo un esfuerzo «y vamos a reinvertir todo lo que proceda de la venta de suelo industrial que ahora tenemos en dotarnos de más suelo industrial, ya que esa es una clave».

Además, otros de los factores más importantes son el agua y la posibilidad de poner al lado de las nuevas industrias plantas de energías renovables para abaratar costes. «El factor energía es un factor que pesa mucho», ha insistido Fernández Vara.

Por otro lado, el presidente extremeño ha puesto en valor «una nueva variable» y es ser conscientes de la importancia que tiene la formación. Por ello, ha recordado lo que supondrá para Extremadura en materia de formación que el primer programa de formación de baterías que se va a realizar en Europa se vaya a hacer aquí.

Por último, Vara ha puesto de manifiesto el esfuerzo que se ha realizado y se sigue realizando en Extremadura modificando normas para intentar hacer más flexibles la posibilidad de abrir industrias.