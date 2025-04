Vara da a entender que la gigafactoría no se ubicará en Extremadura

Rocío Romero Badajoz Viernes, 11 de febrero 2022, 14:39 | Actualizado 19:56h. Comenta Compartir

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dio a entender este viernes que Extremadura ha perdido opciones de albergar la gran fábrica de baterías de litio para coches eléctricos de Volkswagen, aunque precisó que siguen sobre la mesa otros proyectos empresariales relacionados también con las baterías eléctricas e igualmente generadores de empleo, además del ya conocido de Phi4Tech en Badajoz.

«Se trabaja en varios proyectos simultáneamente», indicó Vara, quien volvió a insistir en la idea de que el futuro de Extremadura ya no depende de que salga adelante una iniciativa empresarial concreta. Sin embargo, de sus palabras, tras intervenir en un acto público en la capital pacense, también se trasluce que la compañía alemana podría haberse decidido ya por Sagunto, en la Comunidad Valenciana, la favorita en los últimos meses para albergar la gigafactoria a la que también aspiraron en su día Cataluña y Aragón.

A la pregunta de si tiene noticias de que Volkswagen se haya decantado por instalar la fábrica en Sagunto, el presidente respondió: «Oficialmente, no. En cualquier caso, lo que he venido diciendo en las últimas semanas y en los últimos meses: ese no es el único proyecto; hay varios proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo para la fabricación de baterías en Extremadura. No estoy hablando solo de la de Phi4Tech (en la plataforma logística de Badajoz). Estamos trabajando en varios proyectos más y estoy convencido de que si no sale uno, saldrá otro».

« Y, en este sentido», añadió el presidente de la Junta en su respuesta a los periodistas, «para nosotros haber sido capaces, en una durísima competición, de haber llegado hasta el final en condiciones de ser uno de los candidatos es no solo un orgullo sino la demostración de que muchas cosas han cambiado».

Vara agregó que la comunidad sigue «en liza con varios proyectos simultáneamente. Si Volkswagen finalmente decide que tiene que ser en otra parte, pues en otra parte. No hay más que respetar. Pero es verdad que tenemos con ellos muy buena relación y si no son unos proyectos estoy convencido de que podrán venir otros».

El presidente extremeño recordó que todavía «no está presentado ni el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica)», al que a su vez tiene que optar el grupo automovilístico alemán. «Todo esto hay que circunscribirlo en lo que es un proyecto que está en una convocatoria pública y, cuando lo presenten, será cuando se diga la ubicación. Nosotros con ellos (Volkswagen) mantenemos una comunicación muy fluida y la vamos a seguir manteniendo en el futuro. Estoy convencido de que vamos a tener relación en el futuro con ellos seguro», enfatizó Vara.

A pesar de todo, el presidente extremeño no dio por perdido el proyecto de la gigafactoría, que contempla una inversión de entre 2.500 y 3.000 millones de euros y la generación de unos 5.000 empleos directos, con un mínimo de 3.000. Entre las ventajas que ofrece la región se encuentra la presencia de los yacimientos minerales, tanto de litio como de níquel, que son necesarios para alimentar la parte industrial. Además, dispone de suelo ya preparado, con la opción de contar con la energía eléctrica que se requiere a menor coste. La zona que cumple los requisitos es la de Expacio Navalmoral.

En su contra juega su menor potencia industrial frente a la Comunidad Valenciana y peores comunicaciones.

Se espera que la compañía informe antes de abril de la ubicación finalmente decidida.

Reunión con los promotores El presidente acudirá la próxima semana a la Exposición Universal de Dubái, donde buscará inversiones. Allí tiene previsto un encuentro con los promotores de la azucarera de Mérida, Ibérica Sugar Company SLU. También celebrará reuniones con la Cámara de Comercio de Dubái y representantes de fondos de inversión. Será un viaje corto, de lunes a miércoles, pero del que espera un resultado «provechoso» para Extremadura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya estuvo en la Exposición Universal de Dubái a principios de este mes.