«No soy cazador, pero es injusto cómo se les ataca»

–Su apoyo a temas como la caza o los toros no es bien acogido por todos los socialistas. ¿Observa ese rechazo dentro del partido?, ¿ ... hay controversia?

–Cuando ha habido debates importantes últimamente sobre si iban a entrar los perros de caza en la ley de bienestar animal he hablado con varios miembros del Gobierno y les he dicho que les daba dos teléfonos, por ejemplo el de mi amigo Juan Isidoro, de Olivenza, que dice que él quiere más a sus perros que a su familia. Es que esos somos nosotros. ¿Puede haber alguien que excepcionalmente abandone los perros cuando finaliza la temporada de caza?, sí; ¿ocurre ahora mucho menos que antes?, también. Es falsa esa imagen que a veces se da de que sea la mayoría, y muchos militantes socialistas son cazadores, es la gente con la que convivo. Me niego a trocear la sociedad en dos partes, los que están a favor y en contra, hay mucha transversalidad en la sociedad. Y me gustan los toros, soy de un pueblo eminentemente taurino desde hace siglos, pero defiendo que al que no le gusten, que no vaya, no hay ninguna necesidad de imponer los gustos.

–¿Se puede defender la caza desde la izquierda?

–Yo no soy cazador y nunca he practicado la caza, pero cuando veo la manera en la que se les ha atacado, todavía los defiendo más porque ha sido injusto. Se intenta vender unos clichés sin saber que la mayor parte de los 37.000 cazadores que hay en Extremadura son gente sencilla y humilde, que pertenecen a las sociedades de sus pueblos y están deseando que llegue el fin de semana después de trabajar duro para estar en contacto con la naturaleza y los amigos, aunque la mayoría de los días no cacen nada. Dejemos a la gente vivir.