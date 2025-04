Vara ruega a Broncano que no haga humor con el tiempo de vida de las personas con cáncer El expresidente pide a través de la red social X al conductor de La Revuelta, que entrevistó al humorista Juan Dávila, que evite las bromas con personas que padecen un cáncer terminal

J. López-Lago Martes, 15 de abril 2025, 11:25 Comenta Compartir

El expresidente de la Junta de Extremadura y vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, pidió este lunes por la noche al showman David Broncano, presentador de La Revuelta en La Primera de TVE, que no haga bromas con personas a las que les queda poco tiempo de vida. El ruego se debe a que este lunes por la noche uno de los invitados de La Revuelta fue Juan Dávila, humorista que ha experimentado un éxito fulgurante desde 2023.

El conductor del programa del canal público, David Broncano, lo entrevistó y Dávila explicó que sus shows se basan en subir al escenario a personas del público a las que vacila sobre su situación, y que últimamente estas suelen ser personas enfermas o con alguna discapacidad que voluntariamente le piden con antelación participar en el espectáculo. Gran parte del éxito consiste en hacer chistes sobre su estado y en el caso de enfermos terminales se han dado bromas sobre cuánto tiempo les queda de vida, comentarios con los que ambas partes se ríen. «Algunas personas me escriben para decirme 'tengo un cáncer, me quedan cuatro meses de vida y no quiero morirme sin ver tu show», reveló ayer Dávila en el programa de Broncano.

Habría que ver los mensajes privados que le entran a diario a @JuanDavilaActor. Imagino que alguno intentará colarla, ¿no? #LaRevuelta pic.twitter.com/I4NbvAl8AY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 14, 2025

El expresidente de la Junta de Extremadura no parece compartir este tipo de humor y así lo expresó en la red social X la noche del lunes: «Soy un asiduo seguidor de La Revuelta y valoro mucho a David y al equipo que lo hacen posible. Me permito un ruego. No hagáis bromas con el tiempo de vida que le puede quedar a la gente que está enferma de cáncer. Sólo es un ruego», escribió Fernández Vara, que como es conocido él mismo está afrontando un cáncer, circunstancia a la que se ha referido en varias ocasiones de forma pública. Su comentario ha registrado ya 46.000 visualizaciones en el antiguo Twitter.

Soy un asiduo seguidor de La Revuelta y valoro mucho a David y al equipo que lo hacen posible. Me permito un ruego. No hagáis bromas con el tiempo de vida que le puede quedar a la gente que está enferma de cáncer. Sólo es un ruego. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) April 14, 2025

El pasado mes de marzo, Juan Dávila actuó tres días seguidos en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde se agotaron las entradas con varios meses de antelación para su espectáculo 'La capital del pecado'. Por este motivo fue entrevistado por el diario HOY. «En un contexto de humor es posible reírse hasta de una enfermedad», fue el titular.

Parte de la entrevista que le realizó la periodista Cristina Núñez abordó la cuestión a la que ayer se refirió Vara, como se muestra en el siguiente extracto.

–Va gente con enfermedades, y usted hace humor con ellos.

–Yo siempre he tratado igual a todo el mundo. Con el espectáculo yo me he dado cuenta que hay mucha gente enferma y que siempre les tratan con condescendencia y pena y esa gente está cansada. En un espectáculo en el que tratas a las personas de tú a tú y te ríes de eso como de cualquier otra cosa es, aparte de darle visibilidad, quitarle importancia.

–¿Cree que a veces la corrección política hace que no se aborden ciertas cuestiones como las enfermedades con naturalidad?

–Cuando más se ve que ciertas situaciones existen más se puede normalizar, menos miedo tienen esas personas y más fácil puede ser el tratamiento.