El Valle del Jerte busca soluciones al caos de tráfico durante el cerezo en flor

Una fila de coches mal aparcados a cada lado de la carretera, ocupando parte de la vía hasta el punto de impedir la circulación en ... doble sentido. Esta es la realidad en algunas carreteras del Valle del Jerte durante el cerezo en flor, que comenzó hace unos días y alcanzará su apogeo entre este fin de semana y el próximo. Ocurrió ya los pasados sábado y domingo en algunos de los sitios con mayor tirón turístico de la comarca cacereña, como la cascada del Caozo, donde llegaron a formarse colas por culpa de los coches estacionados en los laterales de la vía pero ocupando gran parte de la calzada.

«Quien tenga competencias, por favor, que haga algo al respecto, es insostenible», se quejaba en sus redes sociales un vecino de la zona el pasado martes. Ilustraba su denuncia con un vídeo que deja claro qué es lo que ocurrió: coches ocupando la vía a derecha e izquierda, dejando tan poco espacio para el tráfico que los vehículos tienen que pararse para apurar centímetros en cada retrovisor y no rozarse con el que viene de frente. Además, dar la vuelta se convierte en un problema.

«Somos plenamente conscientes del problema, y de hechos aumentamos la presencia en los puntos más conflictivos», explica la Guardia Civil

«La Guardia Civil es plenamente consciente de esta situación«, informan desde la Comandancia de Cáceres. «De hecho -amplían-, el subsector de Tráfico la tiene en cuenta y realiza servicios de vigilancia prioritaria en las vías donde se suelen producir estas aglomeraciones, servicios que se intensifican en la medida de nuestras posibilidades«. Las patrullas de la Benemérita no están detenidas en un punto concreto, sino que como es preceptivo, están patrullando por las carreteras de su ámbito de actuación, alerta ante posible avisos por emergencias o incidencias relacionadas con la seguridad vial. En la medida en que esta labor de patrullaje por las carreteras de su demarcación se lo permiten, los agentes de la Guardia Civil procuran pasar más a menudo por los lugares donde saben que se producen retenciones, ocasionadas casi siempre por conductores que aparcan donde está prohibido, en una conducta susceptible de ser sancionada.

Ampliar Cola de coches en el puente de Adolfo Suárez en Plasencia, que conecta con la N-110, la carretera que cruza el Valle del Jerte. Hoy

Sí hacen una labor de presencia constante durante la fiesta del cerezo en flor en el lugar voluntarios de Protección Civil. «En el Caozo los tuvimos el fin de semana pasado», detalla el alcalde de Piornal, que conoce bien la problemática que se da en ese lugar cada año por estas fechas. «Tenemos allí voluntarios de Protección Civil de once a una por la mañana y de cuatro y media a seis y media por la tarde», concreta Javier Prieto (PSOE), que pide a los turistas «que aparquen en la zona de la Pedrosa, donde hay un almacén y al lado una explanada grande».

El proyecto de aparcamiento

Ese espacio para estacionar queda a un paseo de la famosa cascada, que este año está cargada de agua, gracias a las abundantes precipitaciones registradas durante el último mes. Sin embargo, el hecho constatado es que una mayoría de turistas hace lo posible por llegar en su coche hasta lo más cerca posible de la fotogénica garganta. Si puede ahorrarse un paseo, aunque sea de diez minutos, se lo ahorra.

«Aconsejamos aparcar en la explanada de la Pedrosa, que está cerca del cruce que lleva al Caozo» Javier Prieto Alcalde de Piornal

Aunque cerca de la cascada hay una zona de aparcamiento, esta se queda pequeña casi a diario durante el cerezo en flor. Es un problema que se repite cada año desde hace lustros, y que probablemente se seguirá repitiendo porque el cerezo en flor es un espectáculo cada vez más conocido en España y fuera del país, y el número de visitantes no deja de aumentar. Conscientes de esta realidad, el ayuntamiento de Piornal está «trabajando con la Diputación Provincial de Cáceres para construir un aparcamiento cerca del cruce entre la carretera CC-17.5 (de Valdastillas a Piornal) y la vía que lleva hasta el Caozo.

Ampliar Actuación de Isabel en la inauguración oficial del cerezo en flor, el pasado día 21 en Rebollar. Hoy

Esta última carretera es la que concentra los mayores problemas, que comienzan en cuanto los coches empiezan a aparcar a uno y otro lado de la calzada. Hay quien toma una alternativa, que es llegar hasta la garganta a través del 'Pelao real', un camino rural asfaltado que utilizan los vecinos de la zona para acceder a sus fincas. Conecta el Caozo con la N-110 a la altura de la agrupación de cooperativas, cerca de Navaconcejo. Lo que para ellos es una necesidad, porque tienen que atender sus cultivos -en estos días son muchos los agricultores que hacen la cura del cerezo- se convierte en un problema, ante la dificultad para llegar a sus terrenos y también para entrar o salir de ellos, de nuevo por los coches mal aparcado.

«Llevamos el carro de curas en el remolque, 400 kilos en total, y no podemos dar marcha atrás ni maniobrar», explica que el pasado fin de semana tuvo problemas para llegar hasta su parcela. «Tuvimos que pararnos los que íbamos en una dirección para dejar pasar a los que iban en la otra, en total veinte coches conté que bajaron, más todos los que estaban aparcados», relata el vecino de la zona. «El 'pelao real' no es una carretera para que se metan turistas en ella. Es estrecho y está lleno de entradas y salidas a fincas. Empezaron a utilizarla los turistas el año pasado, no sé si quizás porque el gps los manda por aquí. Pero es un mal trago incluso para ellos, lo pasan mal, porque tienen que conducir muy bien y andar con mucho cuidado. Deberían poner alguna señal que indique las dimensiones del camino, avisar de que no es la mejor opción para llegar hasta la cascada».

«Hemos puesto el problema en conocimiento del puesto de la Guardia Civil», informa el alcalde de Piornal, que reclama también «una mayor atención y ayuda por parte de la Junta de Extremadura«.