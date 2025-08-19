Rocío Morales Veríssimo de Mira (Cascais, 1981) afronta el primer verano tras ser nombrada directora general de la Caja Rural de Extremadura, un cargo al ... que llegó en enero tras haber sido responsable del área de Auditoría desde 2017. En esta conversación confiesa que no es capaz de desconectar del todo en vacaciones y que la playa le sirve para «recargar las pilas».

–¿Le gusta el verano? ¿Prefiere otro momento del año o es su estación favorita?

–Es mi época favorita del año. Los días son más largos, se puede aprovechar la tarde y la noche para salir, tomarte algo en una terracita y desconectar del día. La verdad es que para mí es el mejor momento del año, aunque últimamente en nuestra tierra hace mucho calor y cada vez lo llevo peor… Quien me conoce sabe que mi mejor aliado en esta época suele ser el abanico.

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse o solo durante las vacaciones? ¿Duerme más?

–La jornada de trabajo para mí siempre comienza a las 7.00, sea verano o invierno. No me cuesta madrugar, nunca me ha costado. Siempre he sido de acostarme temprano y levantarme temprano. Pero es cierto que, estando de vacaciones, todos relajamos los horarios. ¿Si duermo más? Pues la verdad, siendo madre de familia numerosa, ¡duermo lo que me dejan mis hijos! (risas).

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–De manera general, siento decir que, salvo las carreras que implican llevar a mis hijos a extraescolares y el trabajo, no tengo tiempo para practicar deporte. En vacaciones es cierto que siempre me muevo un poco más.

–¿Aumentan sus lecturas o se mantienen igual?

–Más que aumentar, las lecturas cambian. Aprovecho el verano para leer cosas que no sean informes financieros.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Yo creo que en verano se aprovecha para hacer todo lo que no tienes tiempo de hacer en invierno. Es más fácil compaginar con el tiempo libre actividades que durante el año son casi imposibles con los trabajos y los colegios.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacer en verano o durante las vacaciones?

–Las vacaciones las dejo a la espontaneidad y a lo que vaya surgiendo con mi familia. Planificamos el destino, pero luego nos vamos adaptando día a día a lo que surja. Ya tengo una libreta donde apunto todo el resto del año, así que en verano digamos que me dejo llevar.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Un buen gazpacho o salmorejo fresquito.

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de las que se abandona más o, al revés, se cuida más?

–Intento que mi alimentación y la de mi familia sea lo más sana posible, evidentemente, como cualquier madre, y eso lo mantengo tanto en invierno como en verano. Me gustan mucho los helados y, en vacaciones, me dejo llevar.

–¿Echa la siesta?

–Siempre que puedo, ¡sí!

–¿Aguanta bien el calor?

–No aguanto el calor. Como decía, mi mejor complemento es el abanico.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos y a su familia, o es de las que desaparece en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–Mis vacaciones son para dedicarlas a mi familia, y también para hacer algún viaje con amigos. No quiero 'desaparecer', quiero estar y disfrutar de 'los míos'.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Creo que todo el mundo socializa más en verano, sobre todo porque los días son más largos. No es igual salir a las 21.00 horas de la Caja en invierno, cuando hace frío y ya no hay casi nadie por la calle, que salir a las 21.00 horas en verano con toda la luz del día y las calles, parques y bares llenos de gente.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Si planificamos vacaciones familiares, casi siempre vamos a la playa por mis hijos. El resto del año viajamos menos. También es cierto que tengo tres hijos pequeños y durante un tiempo la logística para viajar era complicada porque teníamos que mover muchísimas cosas para ellos. Ahora ya son un poco más mayores y las cosas van siendo más fáciles.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano?

–Me encanta la playa. Hay amigas mías que dicen que, si pasan más de cinco días en la playa, se aburren, pero yo no. Me gusta, me relaja, me recarga las pilas.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–La verdad es que no veo casi nada la tele. Pero la poca televisión que veo suele ser el telediario o los viernes de 'peli y pizzas' con los peques.

–¿En los días de verano previos a las vacaciones trabaja menos o más por su profesión?

–Seguramente más, para dejarlo todo programado y organizado con mi equipo.

–¿En vacaciones desconecta del todo?

–En mi responsabilidad, no es posible.

–¿Suele planificar el verano o es más de que se lo planifiquen la familia o los amigos?

–Me encanta adaptarme a los planes.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo?

–En absoluto.

–¿Cambia su hora de acostarse?

–Las noches de verano siempre nos cuesta más irnos a la cama. También es cierto que no hay cole y las rutinas de las familias cambian, los niños no madrugan, y eso hace que todos estemos más relajados.

–Un día de verano especial que recuerde.

–Lo tengo muy claro: el 29 de agosto de 2016, el día que nació mi segunda hija.