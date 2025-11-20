La Universidad de los Mayores inicia el nuevo curso con más de 4.000 alumnos

La Universidad de Mayores de Extremadura inicia el nuevo curso académico 2025-2026 con 4.004 alumnos matriculados en sus ocho sedes.

Este curso, la Universidad de Mayores cuenta con un 53% de mujeres, siendo la media de edad de su alumnado de 68 años. La alumna mayor tiene 94 años.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, y el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández, participaron ayer en el acto de apertura del curso académico, celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Económicas de la Universidad de Extremadura.

La consejera agradeció la labor de los docentes y dio la enhorabuena a los graduados de la promoción 2020/25, entre los que se encuentran una madre y una hija de Plasencia, Eufemia y Amparo.

También felicitó a la Universidad de Mayores de Extremadura por programar el primer curso de verano/otoño, que se va a desarrollar en colaboración con el Sepad este próximo fin de semana en la residencia universitaria de Jarandilla de la Vera y que cuenta con 100 mayores inscritos.