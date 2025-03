Unidas por Extremadura rechaza los Presupuestos de 2025 por considerarlos «suicidas» y mentirosos

Juan Soriano Miércoles, 27 de noviembre 2024, 12:17 Comenta Compartir

Unidas por Extremadura rechaza el proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2025 porque considera que se trata de unas cuentas «suicidas» que mantienen las políticas de la derecha de PP y Vox.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha presentado la enmienda de totalidad de su grupo contra las cuentas del próximo año, que a su juicio no consiguen resolver los problemas de la región y sólo proponen nuevas bajadas de impuestos.

Este miércoles termina el plazo para el registro de enmiendas de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos de 2025, que se debatirán en el pleno del próximo viernes. El Gobierno regional del PP cuenta con 28 diputados, mientras que PSOE y Unidas por Extremadura llegan a 32. De ese modo, los cinco parlamentarios de Vox, incluso con su abstención, podrían llevar a la devolución de las cuentas. Su posición es por tanto decisiva, como sucedió la pasada semana con su rechazo al decreto-ley de medidas fiscales por la vivienda.

Unidas por Extremadura defiende que «el PP miente», ya que no se trata de unas cuentas históricas ni son las que más suben. «Estamos ante un presupuesto mísero, que ni siquiera incorpora la subida del IPC», ha afirmado Irene de Miguel, quien ha destacado que la inflación sube un 2,2% y el proyecto de ley sólo contempla un incremento del 1,4% respecto a las cifras definitivas de este año. «Es el crecimiento porcentual más bajo de la década».

Además, ha subrayado que este aumento se debe a las transferencias del Estado y de la Unión Europea, así como de la deuda. Sin embargo, caen los ingresos fiscales. Como ha recordado, la Airef ha alertado que eso puede llevar a generar un déficit del 1% al cierre de 2025. «La bajada de impuestos a los más ricos, a los rentistas, a los propietarios, a los herederos que acordaron PP y Vox el pasado año se notará en estos presupuestos», ha apuntado.

Para Unidas por Extremadura, la caída de esos ingresos tendrá consecuencias en los servicios públicos, con subidas que estima escasas en materia de sanidad, educación, vivienda, empleo y políticas sociales, lo que a su juicio implica «una hoja de ruta injusta, insolidaria, irresponsable y suicida».

Además, ha criticado que la ejecución presupuestaria de este año no invita a pensar en que haya mejorado la gestión de la Junta de Extremadura con el PP. Irene de Miguel ha destacado que, a 30 de septiembre, aún faltaba por ejecutar el 43% de las cuentas, con apenas el 16% gastado en inversiones. «De nada nos valen que nos vendan que tenemos el presupuesto más alto de la historia, porque luego no lo gastan», ha añadido. «Este gobierno sólo está interesado en propaganda, en marketing político y no en elaborar y ejecutar políticas que beneficien a la mayoría de la población».

Irene de Miguel ha anunciado que el PSOE también ha registrado una enmienda de totalidad a las cuentas y que su grupo la apoyará, ya que considera que lo necesario es que se rechace el proyecto de ley para que se elaboren unos presupuestos acorde a las necesidades de la región.