UGT Extremadura forma a 2.200 delegados contra los bulos migratorios

Redacción

MÉRIDA.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

El sindicato UGT Extremadura ha puesto en marcha el taller sobre ‘Prevención de bulos racistas y discursos de odio en el ámbito laboral’ con el que se pretende convertir a los 2.200 delegados con los que cuenta en centros de trabajo en la comunidad autónoma en «muros de contención» frente a la «ola» de desinformación que atribuyen, fundamentalmente, a la extrema derecha.

Estos delegados son «agentes activos para parar la ola de extrema derecha», ha señalado el responsable confederal de Migraciones, Cesc Poch, encargado de impartir la actividad, acompañado por la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez.

Poch ha señalado que ante la dificultad de combatir a la extrema derecha en unas redes sociales que están «controladas» por ellos, ha dicho, prefieren el contacto directo para dar «la batalla de la máquina de café en la empresa», ha añadido.

En esta línea, Sánchez ha subrayado que será ahí, en los centros de trabajo, donde sus delegados tienen que estar «activos» y con «los recursos suficientes para identificar un bulo, para rebatirlo con datos y para prevenir que se normalicen actitudes racistas en los centros de trabajo».

Por tanto, esta «herramienta» es «imprescindible» en un momento donde «la desinformación y los discursos de odio están creciendo en nuestra sociedad, fundamentalmente auspiciados por la ideología ultra de este país y también por la regional».

Patrocinio Sánchez ha abundado en que no pueden «permitir el criminalizar a los migrantes».

