La UEx repite por tercer año seguido entre las 800 mejores universidades del mundo La institución extremeña no logra escalar en el ranking de Shanghái hasta la franja de las 700 mejores que alcanzó en 2021

Extremadura (UEx) repite clasificación y por tercer año consecutivo y se sitúa en la franja que va del puestos 701 al 800 de entre todas las instituciones académicas del mundo.

Así lo asegura el Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU por sus siglas en inglés) elaborado por la Universidad Jiao Tong; pero conocido sobre todo como el ránking de Shanghái.

Este listado se elabora desde 2003 y hay que tener en cuenta que aparecer en él ya es relevante, puesto que en el planeta hay unas 2.500 universidades y en él figuran solamente mil.

En 2021 y 2022, la institución extremeña alcanzó su mejor clasificación al entrar en la franja de 601 a 700, pero al año siguiente su progresión se vio frenada al caer al siguiente escalón, el que está entre el 701 y el 800. Volvió a repetir baremo en 2024 y ahora en este 2025.

Como ha publicado HOY, en 2017 la UEx no aparecía en este ránking de las mil primeras universidades del mundo. En 2019 estuvo en la franja de 801 a 900, un año después mejoró cien puestos (701-800), al siguiente, en 2021, siguió su progresión (601-700), la cual consolidó en 2022, hasta que en 2023 bajó cien puestos, (701-800) posición que mantiene desde entonces.

Ahí que tener en cuenta que, exceptuando los primeros puestos, en este listado las universidades no se adjudican por posiciones concretas, sino que se citan por orden alfabético dentro de su franja.

Dentro del panorama nacional, España tiene una veintena de universidades por delante. En su misma franja aparecen la Politécnica de Cataluña, Alcalá, Cantabria, La Laguna y las Islas Baleares. Hay que tener en cuenta que el Sistema Universitario Español (SUE) tiene 91 universidades con actividad. 50 de ellas son públicas y 41 privadas.

Esta clasificación valora anualmente desde 2003, las mejores universidades del mundo basándose en un conjunto de indicadores objetivos y datos de terceros. Tiene en cuenta número de exalumnos y personal que ganan premios Nobel y medallas Fields, artículos publicados en revistas como Nature y Science, citas de sus investigadores, así como el rendimiento per cápita de cada universidad.

De manera complementaria, el ARWU elabora otro ranking que saldrá en unos meses por áreas de conocimiento –no por escuelas, facultades o asignaturas–.

El último conocido, referido a 2023, pone a la Universidad de Extremadura en los primeros puestos en varios apartados. El más destacado es Detección Remota (relacionado con las ingenierías), que situó a la UEx en el puesto 13 de una clasificación que encabezó la Universidad de Wuhan (China).

De la misma manera, también elabora otro informe específico sobre enseñanzas deportivas. En este caso la facultad extremeña de Ciencias del Deporte fue reconocida en 2023 como la mejor del país y la decimotercera del mundo.

Ese año, el centro extremeño de formación del ámbito del deporte ascendió a la primera posición española superando al de la Universidad de Granada, tras dos ejercicios consecutivos ocupando el segundo cajón del podio nacional.

A nivel nacional, las universidades españolas no logran incrementar su modesto peso entre la élite internacional. El ranking de Shanghái asignó a los centros de educación superior españoles su segundo peor resultado en las dos largas décadas de vida de esta prestigiosa clasificación, que lidera por vigésimo tercer año continuado la estadounidense Harvard.

El listado de las 500 mejores universidades del mundo, conocido como el 'ranking de Shanghái', el más antiguo e influyente, incluye en 2025 en su selecto club a diez campus españoles. Son los mismos del año pasado. Solo uno más que en 2023, cuando cosechó su peor resultado, y tres menos que en 2019 y 2020, sus mejores registros. La nota positiva es que, aunque el peso académico de España no despega en lo alto de la tabla, una quinta parte de sus campus públicos (el 20%) está entre la élite planetaria. Es la décimo cuarta potencia universitaria del mundo del 'top 500'.

Como ocurre desde la primera edición (2003), no hay españoles en los cien primeros puestos, pero un campus nacional logra mantenerse en el 'top 200'. La Universidad de Barcelona, la única capaz desde hace más de una década de ocupar puestos entre el 150 y el 200, continúa en esta zona de prestigio tras el pinchazo de 2023, cuando cayó al escalón 201 a 300. La razón que aleja a los centros nacionales de los primeros puestos es que el 'ranking de Shanghái' valora esencialmente la investigación de muy alto nivel (sobre todo la científica y técnica) por encima de la docencia y prima con hasta un 30% de puntos a las universidades con alumnos y profesores en posesión del Premio Nobel o la Medalla Fields (Matemáticas), que escasean en las instituciones españolas.

España tiene una presencia modesta en la élite, pero en cambio es una potencia entre la clase media de la educación superior. Tiene un notable nivel de calidad media en la gran mayoría de sus campus. Así lo demuestra el segundo ranking mundial publicado por la Universidad de Jiao Tong, el que define las universidades que ocupan los puestos del 501 al 1.000 (las candidatas a saltar en próximos años al 'top 500'), que incluye a otros 26 centros españoles. Es la misma cifra del curso pasado, lo que supone su tercer peor registro entre la clase media universitaria mundial.

Esta lista ampliada certifica que 36 universidades españolas (todas públicas salvo la de Navarra) están entre las mil mejores, un nivel de calidad que solo pueden acreditar el 6% de los centros de educación superior de los cinco continentes. Significa que el 70% de nuestros campus públicos, siete de cada diez, están entre los de mayor calidad media del planeta.

La élite española, según el 'ranking de Shanghái', queda limitada este curso a diez centros, los mismos de 2024. La Universidad de Barcelona se mantiene en la franja 150-200 y la Universidad de Valencia es la única que se cuela entre las 201-300 mejores (desde el puesto 99 solo se numeran por centenas). El tramo del 301 al 400 es el más concurrido. Allí están la Complutense y la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la de Granada y la del País Vasco, que se consolida en este escalón. En el último centenar de la clasificación principal (401-500) están la Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla.

Los autores del estudio creen que son cuatro las principales candidatas españolas a ingresar en próximos años en el 'top 500'. Son las que se corresponden con las posiciones 501 a 600 de la lista complementaria: las universidades de Santiago, Zaragoza y Salamanca y la Universidad de Navarra. Por su parte, sale de la lista de los mil mejores campus la Universidad de Valladolid y entra la de Las Palmas de Gran Canaria.