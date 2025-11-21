La UCI Pediátrica del Materno Infantil realiza el primer traslado ECMO a Málaga

Redacción BADAJOZ. Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La UCI Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz ha realizado el primer traslado ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) al Centro de Referencia (CSUR) de Málaga.

El supervisor de Enfermería de la UCI Pediátrica y Neonatal del Materno Infantil, Manuel Asensio, ha explicado que este primer traslado marca «un antes y un después en la capacidad de respuesta pediátrica crítica de Extremadura», lo que refleja las competencias de esta unidad para afrontar «intervenciones altamente complejas con garantías de seguridad y eficiencia». Por su parte, la intensivista pediátrica Lara Santiago ha recordado que la UCI Pediátrica del Materno Infantil es «capaz de iniciar soporte ECMO y garantizar la transferencia segura hacia un centro CSUR especializado cuando la situación clínica lo requiere».

El protocolo para trasladar a la paciente –una menor de dos años con problemas respiratorios agudos– se inicia una vez detectada la necesidad, y se comunica, a través de la supervisión, al Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura. Entonces se organiza la valoración clínica y la preparación de la paciente para la canulación ECMO, proceso que requiere un importante movimiento de efectivos y una intervención simultánea de profesionales y servicios hospitalarios. El traslado se produjo el día 16, y durante todo el procedimiento la paciente se mantuvo estable.