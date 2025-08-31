HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un turista arrastra su maleta por la calle Parra, en el centro de Cáceres. JORGE REY

El turismo extremeño se ralentiza con una caída en las pernoctaciones y leve subida de viajeros

El primer semestre del año registra 30.000 estancias menos, pero el sector mantiene el pulso por el aumento de turistas extranjeros

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:54

El objetivo de las dos noches por viajero que desde hace años persigue el sector turístico extremeño se aleja un poco más en lo ... que llevamos de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

