El TSJEx vuelve a pronunciarse contra la subida salarial del 2% a los funcionarios de 2020

Ya lo hizo en octubre del año pasado y ahora se ha vuelto a pronunciar. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso de los sindicatos –en esta ocasión presentado por CSIF, UGT y CC OO– contra la Junta de Extremadura ... a cuenta de las subida salarial del 2% a los funcionarios relativa al año 2020.

La sala de lo Contencioso Administrativo insiste en que la Administración regional no está obligada a aplicar ese incremento en las nóminas de sus trabajadores.

Los sindicatos decidieron recurrir a los tribunales después de que la Junta de Extremadura no respondiera a su reclamación, por lo que se consideró desestimada por silencio administrativo, para que se reconociera el incremento salarial del 2% de las retribuciones básicas y el complemento de destino de los empleados públicos de la Administración autonómica desde el año 2020.

El recurso interpuesto contra ese silencio ha sido desestimado por el TSJEx, que condena a los demandantes a pagar 3.000 euros en concepto de costas judiciales.

En la sentencia, la Sala recuerda que ya se pronunció –entonces en un recurso interpuesto por PIDE– sobre las cuestiones planteadas en la demanda de los sindicatos y que los argumentos expuestos entonces «son plenamente aplicables al presente supuesto».

Además, en los fundamentos de derecho recupera fragmentos de esa sentencia anterior para remarcar que el Estado fija «unos incrementos retributivos máximos que las administraciones públicas no pueden superar» y que «el precepto es claro al establecer que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2%, pero no dice que necesariamente dicho incremento tenga que ser obligatorio».

Reciente subida

El fallo del TSJEx sobre esta demanda no tiene relación con la subida salarial para los empleados de la Administración regional que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó en el mes de enero. Es un incremento del 2% para los 45.000 empleados públicos.

Con esta medida, que tendrá un impacto de 49 millones de euros, el Gobierno regional cumple con lo recogido en la Ley de Presupuestos autonómicos del presente año, que a su vez se acoge a lo permitido por la Ley de Presupuestos del Estado. La aprobación por el Consejo de Gobierno era el trámite que faltaba para su aplicación.