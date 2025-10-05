HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
Mercedes Vaquera, consejera de Educación, atiende a trabajadores afectados en una protesta el pasado año. HOY

El TSJEx da la razón a una técnico infantil y abre la puerta a más de 200 reclamaciones a la Junta

La trabajadora fue una de las 227 contratadas para el plan de escolarización temprana y una sentencia considera improcedente su despido

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:59

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado improcedente el despido de una técnico infantil del programa de escolarización temprana Aulas 1-2 ... de la Junta de Extremadura. Es una de las 227 trabajadoras que fueron contratadas para este plan financiado por los fondos europeos de recuperación y que cesaron de forma definitiva el pasado verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  4. 4 Cáceres enloquece con el brunch
  5. 5

    Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana
  8. 8

    Condenados por correr desnudos por Cáceres
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El TSJEx da la razón a una técnico infantil y abre la puerta a más de 200 reclamaciones a la Junta

El TSJEx da la razón a una técnico infantil y abre la puerta a más de 200 reclamaciones a la Junta