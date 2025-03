Trujillo intenta salvar su 'skyline'

A la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo, uno de esos proyectos empresariales que muchos no se creyeron hasta que empezaron a ver unas ... obras que ahora «van a toda pastilla», le ha salido un grano. O quizás habría que decir 22, que son las torres de alta tensión que se pretenden instalar alrededor de la localidad y que ya han logrado algo difícil: que los vecinos se manifiesten en la calle.

Unos 130 se concentraron el pasado domingo a las puertas del Ayuntamiento junto a una pancarta con el lema 'Salvemos el berrocal'. Es el mismo que da nombre al colectivo ciudadano que pone voz y caras a la oposición a ese tendido eléctrico que alimentará a la factoría, que en lo económico y laboral es la mejor noticia que ha recibido la localidad en varios lustros.

La promueve Diamond Foundry, empresa estadounidense famosa porque uno de sus accionistas minoritarios es el actor y productor Leonardo DiCaprio. De esas naves saldrán obleas de diamante, un material con aplicaciones en vehículos eléctricos, computación, inteligencia artificial, comunicaciones 5G y 6G, y también en el sector de las joyas.

«Que quede claro que nosotros no estamos en contra de la fábrica, todo lo contrario» Carlos Neto Plataforma 'Salvemos el Berrocal'

La instalación ocupará una superficie de casi 84.000 metros cuadrados en el polígono industrial municipal y supondrá una inversión de 670 millones de euros, 243 de ellos en la primera fase, ahora en ejecución –se han invertido ya algo más de 70 millones– y que debería estar a pleno rendimiento a finales del próximo año. El proyecto saldrá adelante gracias también al dinero público: 81 millones en una subvención directa y 120 en préstamos. Los impulsores de la iniciativa anuncian la creación de 300 empleos en su fase final, 50 durante el primer año de actividad.

En definitiva, una alegría para un municipio que pierde población a un ritmo de casi un centenar al año (tiene 8.695 habitantes, y hace una década eran 9.646, según el INE).

Ampliar Fábrica que Diamond Foundry está construyendo en el polígono industrial de Trujillo, con una torre de alta tensión en el suelo, a la izquierda. Palma

La fábrica funcionará las 24 horas, y se abastecerá energéticamente de una planta fotovoltaica por construir. Pero también necesitará transportar electricidad en alta tensión desde la subestación eléctrica local, y aquí es donde surge el problema.

Algunos en el municipio lo vieron ya en octubre del año pasado y presentaron alegaciones que no fueron atendidas. Pero la queja no pasó de los papeles y despachos a la calle hasta hace poco más de un mes. El detonante fue ver esas torres tumbadas en el suelo, tan grandes y tan cerca de la muralla. algunas ya tienen la base que las sujetará, y solo falta levantarlas. Que tendrán un impacto visual sobre el 'skyline' (horizonte o perfil del municipio desde la distancia) local no lo pone en duda nadie, y queda claro al acercarse al sitio y ver la ubicación y proporciones de esas estructuras.

«El soterramiento se analizó pero no es la mejor opción. Requiere explosivos y requiere zanjas de dos metros de profundidad» Rafael Benjumea Presidente de Diamond Foundry España

«En ningún caso pensábamos que tendrían este tamaño», reconoce uno de los miembros de la plataforma, Carlos Neto, que deja claro que este colectivo «en absoluto se opone a la fábrica, todo lo contrario, consideramos que es un proyecto positivo, generador de empleo y muy necesario en una zona industrialmente deprimida como es esta».

Habla Neto a dos pasos de una de esas torres, cuyas dimensiones no se concretan en la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) publicada el pasado marzo en el Diario Oficial de Extremadura.

Las claves de la DIA

Este documento analiza las afecciones que la industria tendrá sobre la flora y la fauna del entorno, pero pasa más bien de puntillas por las paisajísticas. Alude a ellas el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, al advertir que una parte del tendido previsto, en concreto el situado entre las torres cinco y nueve, «atraviesa una superficie protegida de dehesa en el berrocal que se ubica al oeste de las Huertas de la Magdalena». «La intrusión paisajística de estos apoyos –sigue–, en cotas de las más altas de la zona, que rondan los 500 metros en algunos de ellos (apoyo ocho), no debe ser despreciada, así como la afección a estos parches escasos de dehesa en berrocal, que deben protegerse de cualquier actuación que pueda ocasionar la degradación de estos parajes, de por sí escasos y mal conservados».

«Sería mejor para todos no ser responsables de este atropello» Lin Morales Plataforma 'Salvemos el Berrocal'

Otro punto de la DIA recoge que «tras la construcción de la industria, se producirá una modificación del paisaje, por la aparición de elementos discordantes con el resto de los predominantes en el paisaje rural de los alrededores, un impacto que no será significativo por el nivel de antropización que presenta la zona». «La instalación del proyecto –añade– supondrá, de forma cierta, simple y directa, una alteración negativa del paisaje, dado que la calidad visual del entorno disminuirá».

Esa DIA es una de las bases que sustentan la denuncia que Fondenex ha presentado por un lado ante la Consejería de Cultura de la Junta, y por otro, a la Fiscalía de Medioambiente, al entender que la iniciativa vulnera cuatro leyes (la de Patrimonio histórico español, la de Patrimonio histórico y cultural de Extremadura, la de Evaluación ambiental y la de Protección ambiental de Extremadura). «El impacto visual sobre la ciudad medieval de Trujillo por parte de la citada línea eléctrica sería crítico, irreversible y sin posibilidad de medidas correctoras», considera el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, que propone una alternativa para evitar «esa agresión».

Ampliar Concentración ciudadana el pasado domingo a las puertas del Ayuntamiento, conla pancarta 'Salvemos el Berrocal'. Javier Sánchez Pablos

Sería cambiar las torres de sitio, situándolas junto a la autovía A-5, una opción que ve bien la plataforma cívica que acaba de echar a andar en Trujillo. 'Salvemos el berrocal' considera que las 22 estructuras contradicen el Plan especial de protección del casco histórico de Trujillo, donde «se propone la obligatoriedad del enterramiento de todas las líneas de alta y media tensión de nueva realización en una distancia de cuatro kilómetros desde cualquier punto del ámbito especial».

A unos 430 metros de la muralla están las torretas más cercanas, según la medición realizada con el Sigpac. El tendido partirá de la subestación eléctrica situada junto al campo de fútbol y tras recorrer 6,84 kilómetros llegará hasta la fábrica del polígono Arroyo Caballo. Levantarlo costará 1.813.623 euros, y solo 115 metros irán bajo tierra.

Habla la empresa

«El soterramiento se analizó como alternativa, pero no era la mejor opción teniendo en cuenta las tres variables que se consideran, que son el impacto ambiental, el tiempo para hacerlo realidad y los costes», asegura Rafael Benjumea, presidente de Diamond Foundry en España. «El soterramiento requeriría zanjas de dos metros de profundidad por otros dos de anchura, e implicaría el uso de explosivos», amplía el representante de la empresa, que llama a «evitar la confrontación e ir todos de la mano por el bien de un proyecto que será transformador para la zona, y que sería una tragedia que no llegara a buen fin».

«La ubicación del tendido no es caprichosa, sino producto de un procedimiento muy detallado que ha implicado el estudio de diferentes informes elaborados por distintos técnicos», expone Benjumea, que asegura que la empresa eligió Trujillo «por tener potencia eléctrica y terrenos».

Ampliar Operarios trabajando el pasado jueves en una de las torres. Palma

El responsable nacional de Diamond Foundry se reunió el jueves con la alcaldesa, Inés Rubio (PP), y se comprometió a analizar la petición municipal de estudiar alternativas a esas 22 torres, ya que él también admite el evidente impacto visual de estas estructuras. «Estamos abiertos a estudiar soluciones a corto plazo, y si no fueran posibles ahora, en el miedo y largo», se compromete Benjumea, que también apunta que «el trazado de la línea elegido es el menos agresivo porque aprovecha otros tendidos ya existentes, una especie de corredor eléctrico que minimiza el impacto».

Que en el lugar hay demasiadas torres de este tipo ya lo advirtió la asociación de defensa del patrimonio Hispania Nostra hace tres años y medio, cuando incluyó al Berrocal trujillano en su lista roja de bienes amenazados. «Si bien los paneles fotovoltaicos (de varias plantas que hay en la zona) se encuentran ubicados fuera del Berrocal –describía la asociación–, todas las torres y tendidos eléctricos para la evacuación de la energía producida se encuentran dentro del mismo, generando una enorme profusión de líneas eléctricas que están generando hasta límites inasumibles un paisaje emergente de notable degradación visual».

Y no son solo los cables. «La historia reciente de la vida cotidiana –expone Hispania Nostra– ha ido invadiendo los espacios del Berrocal más próximos al núcleo urbano de chamizos multiusos, casas de fin de semana, autovías, carreteras y plantas solares».

«El berrocal ha sufrido muchas agresiones en los últimos años y no queremos que sufra más», plantea Carlos Neto. «Lo más urgente ahora –continúa– es evitar la instalación de las torretas, y el objetivo último es proteger a este espacio natural tan valioso, porque aunque está protegido, ha quedado claro que hay triquiñuela que han permitido colar los permisos ambientales». A su lado está Lin Mateos, otro miembro de la plataforma, que apela a la responsabilidad social. «Esto es algo que va en contra del interés general, sería mejor para todos no ser responsables de permitir este atropello».