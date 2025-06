Tres investigados en Puebla de la Calzada por comprar con datos bancarios de otras personas

R. H. Jueves, 19 de junio 2025, 11:32 | Actualizado 11:41h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a tres vecinos de Puebla de la Calzada como supuestos autores de delitos de estafa. La investigación comenzó cuando a cuatro vecinos de los municipios pacenses de Montijo y Guadiana denunciaron que habían detectaron en sus cuentas bancarias cargos de unos 2.000 euros no autorizados con sus tarjetas. Así que los agentes comenzaron las pesquisas para esclarecer los hechos.

Con el desarrollo de la investigación, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo arroba de la Comandancia en Badajoz y del puesto principal de Montijo, consiguieron averiguar la implicación de tres vecinos de Puebla de la Calzada.

Estas personas, supuestamente usaron información de los datos de las tarjetas de crédito y de débito de las víctimas para realizar de manera fraudulenta las compras online de artículos, que posteriormente recibían en un establecimiento comercial regentado por uno de los mismos.

Con todas las pruebas incriminatorias, a los responsables del delito se les instruyeron las oportunas diligencias, que fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Montijo. Los agentes no descartan que pudieran aparecer otras víctimas relacionadas con estas estafas llevadas a cabo con el mismo procedimiento.

Controlar los movimientos bancarios

Ante estos casos, la Guardia Civil aconseja llevar un habitual control de las operaciones y transacciones bancarias. Especialmente en fechas en las que se realicen más compras online, como rebajas, vacaciones, periodos navideños…. Tasmbién se recomiendsa desactivar el sistema NFC de su móvil mientras no se use, hacer uso de las tarjetas monedero o virtuales que ofrece el banco los para pagos online y deshabilitar en la aplicación del banco la opción de NFC y RFID si no se usa este modo de pago. Igualmente, es conveniente habilitar la solicitud de confirmación con PIN el uso de pago con tarjeta y activar la autenticación para los pagos con tarjeta.

Es importante no proporcionar los datos bancarios por teléfono, y ante cualquier pago con tarjetas en establecimientos, no perderlas nunca de vista. Si se ha sufrido algún tipo de estafa, hay que denunciarlo lo antes posible.