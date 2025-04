«Tras los incendios del verano de 2003, estuve soñando con fuegos grandes más de un mes»

– ¿Recuerda el verano de 2003 (254 incendios en 17 días, 44.000 hectáreas quemadas ese año)?

– Sí.

– ¿No lo va a ... olvidar?

– De ninguna manera.

– ¿Fue el peor de todos?

– Para mí, sí. No estábamos todavía suficientemente preparados. No había ni la maquinaria ni la especialización ni la experiencia ni el personal técnico que hay ahora.

– ¿A qué asocia esos días? Miedo, angustia...

– Después del último incendio grande, estuve soñándome con fuegos grandes más de un mes. Del 30 de julio a finales de agosto, yo salía de casa como de campaña. Me veían poco. Recuerdo mucho cansancio, agotamiento, angustia por no poder hacer lo que querrías, por falta de medios. Hoy tienes en tu móvil imágenes del incendio en directo, técnicos que te hacen simulaciones de lo que va a ocurrir, sabes la posición de todos los retenes... Entonces era todo un poco a las bravas. Ese verano marcó un antes y un después en la región.

Ampliar Foto tomado el 3 de agosto de 2003 en plena ola de incendios en Valencia de Alcántara. Hoy

– ¿Podría repetirse ahora? El pinar de Jola está muy tupido...

– Ese pinar se ha trabajado muy bien, pero ya está otra vez... Hacemos trabajos preventivos pero no llegamos a darle la vuelta que habría que darle a los tres años. En ese valle hubo un incendio hace tres o cuatro años y se puso serio, pero se apagó.

– ¿Cuántas horas ha podido llegar a estar sin dormir?

– En el verano de 2003 dormía en el coche un rato, de vez en cuando. Aquello fue demasiado.

«Estamos limpiando en 30 pueblos y alquerías de Las Hurdes, quedarán bien, pero en tres años estarán igual si no hay quien cultive la parcela»

–¿Qué debemos hacer para intentar evitar incendios devastadores fuera del verano?

–En el clima no podemos influir. En tener el entorno de los pueblos más limpios, sí. Pero es complicado. La Junta está ahora limpiando los entornos de todos los pueblos y alquerías de Las Hurdes, que son treinta, más una buena parte de los de la Sierra de Gata. Y van a quedar bien. Tendrán entornos de 300-400 metros preparados para que el fuego no llegue. Pero en tres años, van a volver a estar igual, mientras no haya gente que cultive el huerto o trabaje el olivar.

– ¿Son muy distintos los cuatro presidentes de la Junta de Extremadura que ha conocido?

– He tenido la fortuna en general de que los políticos han confiado en nosotros.

–¿Le apetecía jubilarse?

–Había llegado el momento. Por aprovechar la oportunidad que suponía un cambio de gobierno en un momento del año en el que no haces daño al irte, porque el servicio tiene tiempo para reorganizarse. Con ese cambio de gobierno, yo ya también me encontraba un poco fuera. Me voy con buen recuerdo. Estoy contento jubilado, pero he estado muy a gusto aquí.

–¿A qué se dedica?

–A nada. No me apunto a nada porque bastantes horarios para cumplir he tenido ya en mi vida. Me dedico a la familia y a mis aficiones, que son la pesca y la caza.