Transportes ultima 12 proyectos en la región del Plan de Recuperación Ya ha concluido 8 actuaciones para mejorar la movilidad sostenible en los municipios extremeños

M. Fernández Cáceres Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:14 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ultima estos meses la ejecución de 12 proyectos en la región dentro del Plan de Recuperación para la movilidad sostenible en entornos urbanos y dirigido al impulso de la movilidad activa, el fomento y digitalización del transporte público, el calmado de tráfico, la implantación de zonas de bajas emisiones o la creación de carriles para bicicletas, entre otras.

Por su parte, ya se han concluido ocho actuaciones para mejorar la movilidad sostenible en los municipios extremeños. En total, se recogen una veintena de proyectos dentro de este plan: diez en la provincia de Badajoz y otros diez en la de Cáceres. Según informa el Ministerio, Extremadura ha recibido 35,1 millones que provienen de convocatorias de fondos europeos y de la Dirección General de Carreteras.

En la provincia pacense están aún en ejecución seis actuaciones. La de mayor inversión según el listado del Ministerio es la construcción de carril bici y acerado peatonal en el tramo de la EX-206 de Don Benito, para la que se ha solicitado un importe de 5,2 millones, sin IVA.

También siguen en marcha la humanización de la travesía de la N-630 y mejora de la movilidad y seguridad viaria en el acceso norte a Mérida (2,3 millones), la pasarela peatonal y ciclista sobre la estación de tren de Mérida (1,7 millones), la humanización de la travesía de la N-430 y mejora de la movilidad y seguridad viaria en la avenida Ricardo Carapeto de Badajoz (1,2 millones), la implantación y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida (1,2 millones) y la zona de bajas emisiones de Mérida como la instalación de paneles informativos (310.000 euros).

En la provincia de Cáceres, se ultiman otros seis proyectos: la digitalización en ocho estaciones de autobues (1,6 millones), la adecuación del trazado de conexión entre el Palacio de Congresos de Plasencia y el cementerio judío (1,4 millones), el calmado de tráfico rodado y ampliación de itinerarios peatonales en Ronda del Salvador de Plasencia (1,3 millones), el aparcamiento disuasorio en el Parque del Príncipe y Pierre de Coubertin de Cáceres (1,3 millones), la construcción de nuevos carriles bici en Cáceres (960.000 euros) y el templado del tráfico de la avenida de España de Cáceres (212.000 euros).

Ampliar Obra terminada en Trujillo de una glorieta en la intersección N-5 con N-521.

En cuanto a las actuaciones concluidas, se ha finalizado la reordinación de accesos y mejora de la movilidad y accesibilidad peatonal en Trujillo, la humanización de la avenida Héroes de Baler, la accesibilidad en ocho estaciones de autobuses y la peatonalización y mejora de accesibilidad en varias calles integradas en la Zona de Bajas Emisiones de Badajoz.

Además, la construcción de un nuevo carril bici urbano en Cáceres entre el camino de los Carboneros y la glorieta de la Universidad, el calmado del tráfico rodado en las calles Graciano y John Lennon de Mérida, actuaciones de movilidad en Villalba de los Barros y la digitalización de marquesinas de transporte público en Mérida.

