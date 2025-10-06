Transportes adjudica por 41,7 millones la electrificación de la línea de alta velocidad de Talayuela a Plasencia

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif Alta Velocidad) ha adjudicado por 41,7 millones de euros el contrato para la electrificación del tramo ferroviario entre ... Talayuela y Plasencia, de la futura línea de alta velocidad Madrid-Lisboa.

Estos trabajos se acometerán sobre unos 70 kilómetros de plataforma, aún en fase de construcción. Con estas operaciones concluirá todo el tramo extremeño de la nueva línea, ya que se sumará al tendido entre Plasencia y Badajoz, ya en servicio.

Este contrato salió a concurso el pasado mes de mayo con un presupuesto de 45,5 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años. El Ministerio de Transportes señala que se electrificará el tramo, se realizarán las pruebas necesarias y se acometerá el premantenimiento de las instalaciones desde la finalización de las obras hasta su puesta en servicio.

Transportes recuerda que el tramo Talayuela-Plasencia será el segundo de la línea en entrar en servicio tras la inauguración en 2022 del trayecto Plasencia-Badajoz (electrificado desde 2023).

Las obras incluyen la instalación y el mantenimiento de la línea aérea de contacto (catenaria); las acometidas de energía desde catenaria o feeder a edificios o casetas técnicas; la instalación de los pórticos a ambos lados de la vía, así como los postes, dinteles y soportes auxiliares que los componen, y las cimentaciones para su fijación. También comprende los seccionadores, sus timonerías y accionamientos eléctricos. Asimismo, la actuación abarca el sistema de calefacción de agujas de los desvíos, con sus calefactores y sistemas de alimentación.

Transportes destaca que con esta adjudicación se da «otro gran impulso a la construcción del tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocidad a Extremadura». Además, este contrato se suma a otros ya en marcha relacionados con la electrificación.

En concreto, en agosto se firmó por 16,7 millones de euros el contrato para la construcción de una subestación eléctrica en Casatejada y los centros de autotransformación asociados, las instalaciones que reciben electricidad de la red y, tras su adaptación, la aportan a la catenaria (también con un plazo de ejecución de cuatro años, ya que incluye trabajos de mantenimiento).

Además, recientemente se ha licitado por 6 millones de euros el contrato de telemando de energía, el sistema que permitirá controlar y gestionar en remoto y tiempo real la electrificación de la línea.

Asimismo, también está ya licitada la construcción de la base de Navalmoral de la Mata desde la que se realizará el montaje de vía y que, posteriormente, se convertirá en base de mantenimiento de la línea. Tiene un presupuesto de 34 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses.

También se ha puesto en marcha el proceso para dotar este tramo de los sistemas de señalización y comunicaciones que se emplean en las líneas de alta velocidad. En este caso, destaca el contrato para la redacción de los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, telecomunicaciones fijas y otro equipamiento, dotado con más de 131 millones de euros.

Obras de plataforma

En cuanto a las obras de plataforma entre Talayuela y Plasencia, Transportes recuerda que ya se han completado cuatro de los ocho tramos en que se ha estructurado su construcción: Talayuela-Arroyo de Santa María, Navalmoral de la Mata-Casatejada, Casatejada-Toril y Toril-Río Tiétar. Suman 39,1 km, lo que supone más de la mitad de la longitud total del tramo.

Para completar todo el trayecto continúan las obras de plataforma de los tramos Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata (que incluye el paso por el casco urbano moralo), Río Tiétar-Malpartida de Plasencia, Malpartida de Plasencia‐Estación de Plasencia y el ramal de conexión con Plasencia para los trenes que procedan de Madrid.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes sigue trabajando en la definición del trazado del tercer y último tramo de la futura línea de alta velocidad entre Madrid y Oropesa de Toledo, en el límite con la provincia de Cáceres.

Transportes subraya que la electrificación de este tramo permitirá el uso de trenes de tracción eléctrica en lugar de diésel, con la consiguiente mejora en tiempos de viaje, fiabilidad en las circulaciones y confort para los viajeros. Además, requiere menos energía primaria, del orden del 25%; necesita menos energía procedente de fuentes fósiles y, por tanto, no renovables (puede llegar al 45%) y produce menos emisiones de gases de efecto invernadero (cerca de un 60% menos).