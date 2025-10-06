HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trabajos de electrificación de una línea ferroviaria. HOY

Transportes adjudica por 41,7 millones la electrificación de la línea de alta velocidad de Talayuela a Plasencia

Cuatro de los ocho tramos en los que se dividen estos 70 kilómetros aún se encuentran en obras

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:00

Comenta

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif Alta Velocidad) ha adjudicado por 41,7 millones de euros el contrato para la electrificación del tramo ferroviario entre ... Talayuela y Plasencia, de la futura línea de alta velocidad Madrid-Lisboa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

