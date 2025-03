«Si en el trabajo se cuenta un chiste machista mi opción es no reírme

Pilar López y Ginés Rubio, profesora y economista, hablan de igualdad con la complicidad de quien se conoce de toda la vida (son amigos desde ... pequeños) y tiene códigos compartidos. Ambos en la cincuentena (Pilar tiene 54 y Ginés 53), casados con circunstancias vitales parecidas (tres hijos con edades en torno a la veintena y padres mayores) se consideran una generación de tránsito en cuanto a los derechos de la mujer.

–¿Qué les pareció el beso de Jenni Hermoso?

–Pilar: Fue una intromisión en la intimidad, no estuvo bien. A nivel privado existen ese tipo de comportamiento, esa falta de control.

–Ginés: Fue un antes y un después. Todavía nos permitimos determinados lujos sobre mujeres que sobre hombres no nos permitimos.

–¿Qué opinión les merece la ley del 'Solo sí es sí?

–Pilar: Esta ley se formuló mal, pero lo que más me preocupa es que se sigan cometiendo este tipo de delitos, hay un problema de base y cada vez gente más joven incurre en esas agresiones.

–Ginés: Defiende y protege a la mujer y mis niñas se sienten más seguras con la ley, me vale. Otra cosa es la formulación de la misma y sus consecuencias.

–Pilar, ¿alguna vez ha cambiado su vestimenta por sentirse incómoda ante la mirada ajena?

–No, pero hay mujeres que utilizan la ropa para tapar su cuerpo. A las mujeres nos exigen tener determinado cuerpo y la que no lo tiene se siente mal.

–Ginés, ¿le ha dicho a su pareja o a sus hijas que no se ponga alguna prenda?

–No, afortunadamente tienen criterio propio las cuatro. Me preocupa la mirada sexualizada sobre determinados 'outfits' (vestimentas). Mi mujer utiliza muchos escotes y sí es verdad que ha recibido comentarios por parte incluso de mujeres.

–¿Qué es ser feminista?

–Pilar: El feminismo lucha contra la desigualdad entre el hombre y la mujer que siempre ha existido. Hay un tipo de feminismo que no me gusta, el tan radical que trata de apartar al hombre de esa lucha hacia la igualdad. Mis hijos varones me dicen que a veces se sienten atacados.

–Ginés: El feminismo tiene que buscar la equidad, no es cuestión de bajar al hombre para subir a la mujer.

–¿Quién se ocupa de las tareas en su casa?

–Pilar: Como yo trabajo solo por la mañana y él mañana y tarde muchas de las tareas han recaído en mí, pero nos hemos repartido. Es cierto que por mi generación yo fui educada en el rol de hacer las tareas domésticas.

–Ginés: Durante mucho tiempo trabajé yo solo, ella se ocupaba más de las tareas. Cuando ella se incorpora nos vamos especializando: yo me encargo de la compra y mi mujer, de la ropa. Me gusta cocinar y a ella no le cuesta poner la lavadora.

–¿Quién iba a las reuniones de colegio de sus hijos?

–Pilar: He ido yo, porque tenía más tiempo. Recientemente en el instituto he tenido una reunión para un viaje en el instituto donde trabajo y la inmensa mayoría han sido madres.

–Ginés: Iba yo a las reuniones, pero observaba que el 70 por ciento eran mujeres.

–Pilar, ¿pudo estudiar lo que quiso?

–Totalmente. Yo estudié Veterinaria, lo que pasa es que luego me dediqué a la docencia, pero tengo muchas compañeras que están en los campos y trabajando con animales.

–Ginés, ¿cree que hay mujeres de su edad que no han podido dedicarse a lo que querían?

–Lo que sí noto es el desapego de las mujeres a las carreras técnicas.

–¿Han visto en sus trabajos actitudes machistas?

–Pilar: Con compañeros no, pero sí con los alumnos en sus actitudes hacia las profesoras. El profesor varón parece que impone más, Hay que hacerse valer y respetar.

–Ginés: Siguen existiendo micromachismos, hacer la gracieta con una chica o con una persona homosexual. Afortunadamente cada vez la gente que se ríe con los chistes machistas es menos. Ayer estuve en una formación en la que hubo dos o tres momentos así y mi opción es no reír.

–¿Han conocido casos cercanos de violencia de género?

–Pilar: He visto actitudes de violencia verbal hacia las mujeres, matrimonios conocidos, del hombre hacia la mujer, sí. ¿Cómo he reaccionado? Siendo amigos la verdad es que no he sido capaz de decir nada. Si supiera de violencia física no sé cómo reaccionaría, yo creo que me daría miedo meterme en algo así.

–Ginés: No me he visto en esa situación.

–¿Qué falta para la igualdad real?

–Pilar: Estamos en el camino, pero falta caminar juntos para llegar a la igualdad. Y sobre todo que las mujeres se atrevan y dejen ese rol que nos han intentado imponer. Hay que desenjaularse o no volvernos a enjaular, porque hay muchas jaulas como las redes sociales o las modas.

–Ginés: Falta creérnoslo y hay que seguir trabajando, sobre todo entre los más pequeñitos.

–¿Debe seguir existiendo el Día de la Mujer? ¿Qué les parece el negacionismo sobre la igualdad?

–Pilar: El Día de la Mujer es todavía necesario hasta que lleguemos a la igualdad. Y claro que hay negacionistas, como los hay del cambio climático y de mil cosas.

–Ginés: Hay que seguir poniendo de manifiesto la desigualdad. Todos los días, sí, pero ese día también. Lo que yo sí pediría es que no se polarizara, debería ser lo suficientemente autónomo y la sociedad civil no dejarse llevar ni por un lado ni por otro. El movimiento feminista es mucho más grande que eso.