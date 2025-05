Trabajadores de la residencia de Montehermoso: «Vivimos en una incertidumbre continua»

Tanto la alcaldesa de Montehermoso, Rosa Isabel Garrido, como el director de la residencia Los Molinos, Carlos Macías, confían en la resolución inminente del conflicto ... por el que 32 trabajadores del centro residencial de la localidad no han cobrado su sueldo ni en mayo ni en junio. Pero lo que quieren los trabajadores es que las diferencias entre ambas partes no vuelvan a llevarles a una situación similar.

La residencia es propiedad del Ayuntamiento de Montehermoso y la empresa Imagen y Servicios Geriátricos es la que se ocupa de su gestión desde 2021. El contrato firmado es por cinco años y recoge una prórroga por otros tantos.

«Trabajamos a gusto», deja claro Montse Domínguez, empleada del centro residencial y delegada de UGT. «El problema es que vivimos en la incertidumbre constante, porque nunca sabemos si vamos a cobrar o no; lo que estamos viviendo ahora no es ninguna excepción, es la tercera vez en el último año, y cada vez cuesta más trabajar así», afirma.

Los 32 trabajadores de la residencia no han cobrado su sueldo ni en mayo ni en junio. La incertidumbre, dicen, forma parte de sus vidas y de ello también son conscientes tanto el ayuntamiento como la empresa gestora de Los Molinos.

«Llevamos la gestión de otras residencias en la región, como es el caso de Trujillo o Cabezuela, así como otras en Zaragoza y Toledo, y solo tenemos problemas en Montehermoso», afirma Carlos Macías. «El ayuntamiento no nos abona en tiempo y forma el pago que recibe del Sepad».

Los Molinos tiene 72 plazas de las que 35 son públicas. «Por esas al año recibimos 508.000 euros en dos pagos, porque la Junta lo hace así. El primer 50% en torno al mes de febrero y el segundo en julio», detalla el director de la residencia de Montehermoso.

Sin embargo, hasta este julio no habían recibido aún ningún pago, «aunque entendemos que el Ayuntamiento ha recibido ambos». Es el motivo, aduce, «por el que no hemos podido pagar las nóminas, porque llevamos desde enero asumiendo en solitario el coste de la residencia y la empresa no puede más».

La versión de la alcaldesa de Montehermoso es diferente: «No podemos pagar a la empresa si no recibimos el dinero del Sepad, y el primer pago no ha llegado hasta el 11 de junio; el segundo no sabemos cuándo será», afirma Rosa Isabel Garrido. «Pero, una vez llega el dinero, los técnicos municipales tienen que hacer los informes pertinentes para comprobar que todo está correcto para hacer el abono a la empresa».

Alquiler pendiente

«No se entiende el retraso del Sepad si el Ayuntamiento entrega las justificaciones de los pagos anteriores a tiempo», replica Carlos Macías, que en cualquier caso lamenta que se tarde más de un mes en elaborar el informe que se requiere para hacer la transferencia precisa para que los trabajadores cobren sus nóminas pendientes.

«Nosotros no entendemos qué es lo que ocurre entre el Ayuntamiento y la empresa, pero reclamamos que acaben los desencuentros de una vez y, con ellos, nuestra incertidumbre, no podemos seguir trabajando sin saber si vamos o no a cobrar», insiste Montse Domínguez.

Este julio cobrarán lo pendiente. «Vamos a entregar el primer pago a la empresa, pero de la cuantía total, 280.000 euros, vamos a descontarle lo que debe al Ayuntamiento por el alquiler de la residencia, que no paga desde abril y que son 10.000 euros al mes», declara la alcaldesa. Así que parece que serán algunos euros menos de los que prevé los que recibirá la empresa y también que las desavenencias entre las dos partes están lejos de resolverse. No obstante, «los residentes, más allá de estos conflictos, de nuestra incertidumbre, de los impagos, de que haya compañeros que están dejando el trabajo por este motivo, están bien atendidos», zanja Montse Domínguez.