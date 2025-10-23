Los trabajadores confían en saber cuanto antes la solución: «Seguimos con la misma incertidumbre»

A. B. H. PLASENCIA. Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los bomberos forestales acudirán al pleno que este jueves se celebrará en la Asamblea y en el que se hablará del futuro de las ... 138 plazas con jornada anual del 50% que ocupan, porque los grupos de la oposición preguntarán al Gobierno regional por estos puestos de trabajo. Pero de momento ya saben que aún no se ha tomado una decisión al respecto, tras el encuentro que las consejerías de Gestión Forestal y Hacienda y Administración Pública mantuvieron ayer con las organizaciones sindicales. «De momento no se ha tomado ninguna decisión, se estudia si amortización o reconversión y, por lo tanto, seguimos con la misma incertidumbre», dicen los bomberos con una plaza al 50% a los que ya les han comunicado sus ceses el 30 de noviembre.

«Nosotros esperamos que la Junta atienda a los sindicatos y que se reconviertan las plazas y no se amorticen, porque se perderían para el próximo concurso de traslados y oposición», añaden los afectados. «No tendríamos la posibilidad de conseguirlas de manera definitiva, por lo que no se nos daría estabilidad sino inestabilidad, puesto que tendríamos que estar como temporales hasta que se oferten». Cabe recordar que, si se amortizan, las plazas se sacan de la oferta de 2023 y se crean en la de 2025, y la administración dispone de tres años para cubrirlas por concurso-oposición.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión