Los trabajadores confían en saber cuanto antes la solución: «Seguimos con la misma incertidumbre»

A. B. H.

PLASENCIA.

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Los bomberos forestales acudirán al pleno que este jueves se celebrará en la Asamblea y en el que se hablará del futuro de las ... 138 plazas con jornada anual del 50% que ocupan, porque los grupos de la oposición preguntarán al Gobierno regional por estos puestos de trabajo. Pero de momento ya saben que aún no se ha tomado una decisión al respecto, tras el encuentro que las consejerías de Gestión Forestal y Hacienda y Administración Pública mantuvieron ayer con las organizaciones sindicales. «De momento no se ha tomado ninguna decisión, se estudia si amortización o reconversión y, por lo tanto, seguimos con la misma incertidumbre», dicen los bomberos con una plaza al 50% a los que ya les han comunicado sus ceses el 30 de noviembre.

