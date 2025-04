La Semana Santa se presenta en Extremadura con lluvia y frío tras el calor del Domingo de Ramos

Echen mano, agárrenseme -sobre todo los cofrades o los que quieren pasar muchas horas al aire libre- a todos los tópicos y a frases hechas ... para la ocasión pero que va a llover en Semana Santa y hacer frío entra dentro del terreno de la certeza, no de la fe. La primavera es una estación inestable, con mucha incertidumbre, quizás las borrascas se sitúan más al norte o hay cuatro horas de claros en lo que pueda salir una procesión..., digan lo que quieran pero los pronósticos del tiempo indican lluvia, incluso nieve, y frío a partir del próximo lunes.

Será una Semana Santa pasada por agua en Extremadura, aunque evidentemente no quiere decir que todos los días llueva durante casi todas las horas. Para los cofrades, un sinvivir. Para los turistas que piensan llegar a Extremadura, un aviso, al igual que para los extremeños que planifiquen hacer rutas senderistas dentro de la región: no se olviden del chubasquero y/o el paraguas aunque a cortísimo plazo lo que no se deben olvidar es la gorra, incluso la crema solar.

Entre hoy, Viernes de Dolores, y gran parte del próximo domingo, el de Ramos, viviremos en Extremadura una primavera de finales de mayo, con calima agobiante y termómetros que invitan a ir en manga corta. Rozarán los 30 grados en los puntos más cálidos. A partir del lunes, llega el desplome de las temperaturas -hasta catorce grados entre las máximas de un día a otro- y un marzo cuasi invernal. Al menos así se dibujan los pronósticos de los hombres del tiempo a día de hoy. Sigue habiendo bastante incertidumbre para algunos días pero el margen de cambios en la previsión va disminuyendo a medida que nos acercamos a ellos.

«Es cierto que en las últimas dos semanas las previsiones han dado bandazos, algo lógico por ser la época que es, pero hoy ya se van viendo las cosas más claras para este fin de semana y hasta mitad de la semana que viene. Incluso también clara la tendencia para el Jueves Santo y el fin de la Semana», resume Carlos Benito, meteorólogo de Canal Extremadura. «Vamos a tener calor este fin de semana y después todo lo contrario», ratifica a HOY Antonio Manzano, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura.

La previsión del tiempo en Extremadura, pendiente de las actualizaciones diarias, es la siguiente:

Domingo de Ramos

Posiblemente será el día que menos llueva en Semana Santa. Aunque los modelos iniciales de los meteorólogos apuntaban a que no caería ni una sola gota, las últimas previsiones apuntan a que puede llover algo a primera hora de la noche. No será mucho, en todo caso, tras una jornada en la que los termómetros seguirán estando muy elevados, con temperaturas máximas rondando los 27 grados. Las procesiones de Domingo de Ramos no tendrán problema en salir, sobre todo las matutinas. Las vespertinas (Mérida, Badajoz, Jerez de los Caballeros...) tampoco tiene mucho riesgo de lluvia aunque es más alto a medida que se vaya acabando la tarde.

Lunes Santo

Entra un primer frente que, además de lluvia, trae frío. Bastante fresco. Las precipitaciones débiles en general aunque a medida que se acerquen a la madrugada del martes ganarán en intensidad y persistencia.

Una costalera de Mérida, inquieta en el Domingo de Ramos de 2013 ante la incertidumbre si iba a ver o no procesión. HOY

Martes Santo

Un día desapacible, con nuevo descenso de las temperaturas y, de nuevo, con lluvia a la vista. La previsión es que a medida que avance la jornada tienda a remitir pero no desaparecer por completo. Las procesiones para la tarde-noche de ese día siguen a esta hora en plena duda.

Miércoles Santo

Día de transición meteorológica. Aunque las nubes y los chubascos seguirán estando presentes, lo previsto es que a medida que avance la jornada tiendan a remitir.

Jueves Santo y días posteriores

La tendencia apunta a que en los días 'grandes' de la Semana Santa entre un nuevo frente húmedo, previsiblemente en la tarde del jueves, que deje agua generalizada y con cierta abundancia en el conjunto de la comunidad autónoma. El viernes seguirá lloviendo...y para el fin de semana, aunque con más dudas por estar más lejano para hacer el análisis, los hombres del tiempo apuntan a la entrada de una nueva borrasca.