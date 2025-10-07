Qué temperaturas tendrá Extremadura durante el puente del Pilar

Un padre fotografía a sus hijas, durante el Punte del Pilar de 2023, en la escena del Teatro Romano de Mérida.

Rubén Bonilla Badajoz Martes, 7 de octubre 2025, 11:30

Temperaturas primaverales hasta por lo menos el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana con tiempo estable para el Puente del Pilar en la región extremeña.

Para este martes, la Aemet prevé que haya cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Las mínimas irán en descenso, menos en el norte montañoso, que ascenderán ligeramente, y las máximas con pocos cambios. El viento será variable, predominando de componente oeste por la tarde y flojo en general.

Ya el miércoles, la previsión es que predominarán los cielos poco nubosos, con nubes altas y alguna nube de evolución diurna hacia el este. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, y las máximas en descenso. El viento soplará de componente oeste, flojo con intervalos de moderado.

La Aemet no descarta que el jueves pueda caer algún chubasco aislado y ocasional en la mitad oriental. El día arrancará con cielo poco nuboso o despejado y a partir del mediodía crecerán nubes de evolución en el este. Los termómetros continuarán similares al día anterior, con mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Este día predominará el viento de componente norte y este, flojo en general.

El viernes, inicio del puente del Pilar, también podría dejar algún chubasco disperso en el sur y el este de la región. Este día también tendremos en el inicio cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución por la tarde. Las temperaturas mínimas en ascenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso.

Durante el sábado, el domingo y el lunes, las máximas volverán a situarse alrededor de los 30 grados en la provincia pacense y los 27º en la provincia cacereña.

El martes 14 de octubre, según el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés), se prevé la llegada de una borrasca que dejará precipitaciones a su paso por la región, aunque aún falta mucho y la previsión podría cambiar.