Marisol Torres se presenta en redes como 'community manager' de la Concejalía de Juventud de Badajoz, pero es mucho más que eso. Su presencia en eventos culturales y festivos es continua y su alegría impregna todo lo que hace.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–El verano me gusta, pero no es mi época del año preferida. Soy más de otoño.

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones? ¿Duerme más?

–No, excepto en vacaciones, sigo trabajando y levantándome a las siete.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Deporte, poco. Salgo a andar, pero en verano me cuesta mucho más. El calor me mata.

–¿Aumenta sus lecturas?

–Bueno, soy lectora habitual. Siempre tengo una lectura en las manos. En verano puedo leerme un libro al día…

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Sigo mi vida de actividad en actividad. Además en verano tenemos el Festival Ibérico de Cine de Badajoz, en el que colaboro como relaciones públicas, el Badasom, conciertos en el MUBA y en el Meiac, algún festival en Portugal… No me pierdo nada.

«En las vacaciones solo me conecto a redes sociales al levantarme y por la noche»

«Recuerdo mi cumple en los campamentos scouts, un agosto en Escocia, las playas del Palmar...»

–Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–No. Nunca.

–¿Cuál es su plato favorito en verano?

–Ensaladas de todo tipo. Mis amigas dirán que las ensaladas en mi casa son lo habitual, pero en verano son diarias.

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de las que se abandona más o al revés? ¿Se cuida más?

–Igual que siempre.

–¿Echa la siesta?

–Todos los días de mi vida. Las piernecitas en alto no pueden faltar….

–¿Aguanta bien el calor?

–Lo aguanto bastante bien.

–Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia? ¿O es de las que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–Soy una persona muy social. Siempre estoy rodeada de gente, por lo que en las vacaciones de verano sigo igual.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Igual que siempre.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Yo viajo, no sólo en verano. Me gusta dejar algunos días para viajar.

–Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano: una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo?

–Me reparto entre la casa de una amiga, a la que llamo 'La casita del bosque', que está en un paraje precioso, el apartamento de otra amiga en la playa de Portugal, y el de otra amiga en Cádiz.

–Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–No veo la tele, salvo los informativos. Además de a nuestro Festival, me gusta subir al cine de Verano en la Terraza del López.

–En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?

–Exactamente igual. En la Concejalía de Juventud nuestro verano es muy completo. Tenemos los programas de ocio 'Vive el Verano' y 'Vive la Noche en Badajoz' y no podemos desconectar.

–Durante las vacaciones, ¿desconecta del todo?

–Lo intento. De hecho sólo me conecto a las redes sociales al levantarme y por la noche.

–¿Suele planificar el verano o es más de lo que se lo planifiquen la familia, los amigos?

–Me gusta planificarlo todo. No suelo dejarme llevar.

–¿Le cuesta volver al ritmo de trabajo?

–Enseguida me pongo las pilas, no me cuesta nada.

–¿Cambia su hora de acostarse?

–Sí, en vacaciones completamente, y en verano, muy, muy tarde.

–Un día de verano que recuerde de una forma especial.

–Tengo muchos días especiales. Recuerdo mis cumples en los campamentos scouts, un agosto en Escocia en el que viajamos hasta el norte, mis veranos como monitora recorriendo Europa, mis Contempopráneas y la ladera del castillo en el que trabajar era divertirnos también. Mi primer Sonorama con mi amor, las playas del Palmar en nuestro Corralito de amigas que curan, a mi madre poniendo pegatinas de Extremadura 92 en la Torre Eiffel, aprender a vivir unos días sola en el bosque, Aldeia do Meco y Björk. ¡Tengo tantos días y noches felices de verano!

