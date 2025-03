Superlópez sale al rescate del planeta desde Santa Marta

J. López-Lago Miércoles, 12 de junio 2024, 07:30 Comenta Compartir

Superlópez no es un superhéroe como los de la Marvel, es de cosecha española. Creado en 1973 por Juan López Fernández, que firma como 'Jan', ... surgió como parodia de Superman, por eso es algo torpe, pero no le faltan seguidores y de él también se ha hecho una película, en 2018 y protagonizada por Dani Rovira. Su traje ajustado, su capa y su bigote no sobrevuelan Santa Marta, población pacense de 4.100 habitantes, pero su imagen sí ha sido estampada en el vagón de tranvía que es seña de identidad de este pueblo y que da la bienvenida a quienes llegan a él. Quienes se pregunten qué hace ahí Superlópez deben saber que forma parte de un proyecto de concienciación sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que ha impulsado el colegio Nuestra Señora de Gracia.

Los ODS son 17 en total y constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Antonio Castaño, maestro de tercero de Primaria, es quien ha urdido este plan para motivar a sus alumnos, una idea que se puso en marcha en septiembre y con la que al final ha conseguido implicar a todo el pueblo. Ampliar Niños del colegio Nuestra Señora de Gracia de Santa Marta con uno d elos trabajos. HOY «Superlópez es solo la excusa y gracias a él, con este personaje de hilo conductor, hemos conseguido captar la atención de los chavales del colegio, pero también de la guardería, de la asociación de madres y padres de alumnos, de la policía, de Alcaldía, de los abuelos de los centros de mayores... Nos hemos leído todos sus libros, hemos diseñado un juego gigante, hemos decorado el tranvía, hemos hecho una videollamada con Jan, creador del personaje y guionista de sus historietas, y con una ruleta unos y otros en el pueblo hemos ido respondiendo preguntas». El propio Jan, que dejó de dibujar a Superlópez en 2022 y tiene 85 años, ha hecho un cartel especial para los alumnos de Santa Marta. Cartel realizado por Jan, creador de -Superlópez, para este proyecto extremeño. HOY Algunas de las cuestiones planteadas tipo test responden a ¿cuántos niños, niñas y jóvenes están por escolarizar? (263 millones); ¿cuánto necesitamos los países más ricos para acabar con la pobreza? (el 1% de sus ingresos anuales); ¿qué ha compartido la ONU con los gobiernos de todo el mundo? (consejos para mejorar la calidad del agua); o ¿cuántas horas debe dormir un menor? (10). Juegos por el pueblo, explicaciones sobre cómo actuar en una emergencia reanimando a un muñeco que simulaba ser el superhéroe o pruebas de todo tipo con el personaje de Jan como eje son algunas de las iniciativas con el que este pueblo se ha revolucionado por momentos en los últimos meses. Hoy se despiden de él. Realizarán un pasacalles para clausurar esta experiencia enmarcada en un proyecto educativo innovador que al final ha enganchado a pequeños y mayores gracias a unas viñetas creadas en los años setenta.

