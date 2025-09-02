Mi suegra sí limpia el monte

Mi suegra debe de ser tonta. Tras este mes de incendios terribles, escucho a iluminados negacionistas acusar de la tragedia a la Agenda 2030, al pensamiento woke, a las ideologías climáticas y a los 'ecolojetas'. Hablan también de tramas terroristas incendiarias y concluyen sus razonamientos manipuladores con la madre de todas las justificaciones 'fake': «Es que no nos dejan limpiar el monte». Y digo que mi suegra debe de ser tonta porque ella sí limpia 'su monte' y se gasta una pasta en esa tarea. ¿Acaso limpia mi suegra el monte en contra de la ley y de su bolsillo, o sea, está tonta?

Mi mamá política tiene una parcelina de menos de media hectárea en Alcuéscar. Es una parcelina que no le renta nada y solo le da gastos, una parcelina que nos da miedo heredar porque a ver qué hacemos con ella. La parcelina se llena de pasto a lo largo del año hasta que, en primavera, mi suegra contrata a una jardinera que la desbroza. Mi suegra se gasta cada primavera 200 euros en limpiar 'su monte'. ¿Si ella lo limpia, por qué no limpian montes y dehesas el resto de mortales? Repito la pregunta: ¿Es acaso tonta mi suegra? Les aseguro que no. Con 93 años, no está para plantar tomates en la parcelina, pero tiene la cabeza en su sitio y, aunque le duela el bolsillo, se lo rasca cada primavera para pagar los 200 euros del desbroce. Y lo hace porque lo manda la ley.

Eso de que no nos dejan limpiar el monte es un bulo. Solo en parajes muy específicos y protegidos como un parque nacional o una reserva de la biosfera hay que ponerse en contacto con la administración para desbrozar. Es más, en las parcelas situadas alrededor de un núcleo de población, es obligatorio limpiar y tener las parcelas libres de biomasa antes de junio. En el resto de parcelas y montes, no es obligatorio, pero tampoco está prohibido.

En algunas autonomías, se exigía hasta el año pasado comunicar a la administración que se iba a limpiar un bosque, pero en 2025 se ha eliminado esa exigencia y en varias regiones se puede limpiar sin papeleo. O sea, no solo es mentira que no dejen limpiar, es que en muchos casos, es obligatorio limpiar. Cosa distinta es que los propietarios o arrendatarios de los montes no puedan limpiarlos porque son mayores o porque no quieran gastarse parte de su pensión de abril, como hace mi suegra, en limpiar sus parcelas.

En el caso de los montes públicos es complicado limpiarlos todos porque faltan recursos, pero es ahí donde debe entrar la política y los presupuestos. Supongo que los incendios de este verano van a cambiar nuestra perspectiva sobre la política forestal. Eso espero, porque igual llega octubre, se impone la teoría del terrorismo incendiario, que nos exime de culpa, y si te he visto (ardiendo), no me acuerdo (hasta julio del año que viene).

Si la perspectiva forestal cambia, destinaremos recursos a limpiar los montes y prepararnos para el verano que viene. Si no, seguiremos entendiendo la gestión forestal como una maría política, una consejería sin importancia que entregamos a los de Vox para que estén contentos. ¿Se han fijado en que los currículos de los últimos responsables extremeños de la política forestal se centraban en su amor a la caza, a los toros y al campo, pero se pasaba de puntillas por los bosques?

Y eso sucede en las dos provincias españolas con más superficie arbolada: Cáceres es la primera con 1.550.988 hectáreas de superficie forestal, el 78.06 % de la provincia, y Badajoz, la segunda, con 1.176.245 hectáreas, el 54.04% de la provincia. ¿Es tonta mi suegra? Pues no. Mi suegra debería ser consejera de bosques, dehesas y parcelinas.