«La luz ha subido a lo bestia; esta situación es insostenible»

«Nuestros gastos se han multiplicado, como mínimo, por tres. La factura de la luz del mes de agosto del año pasado fue de 1. ... 500 euros. Y este agosto hemos pagado 5.500. La luz ha subido a lo bestia», resume tajante Sergio Márquez desde la cafetería que regenta en el corazón de Cáceres, Aquario, un establecimiento con solera que abre de manera ininterrumpida durante todo el día. La actividad comienza a las diez y media de la mañana y se prolonga hasta las doce de la noche durante los días de diario. Los fines se semana el local abre hasta la una de la madrugada.

«Encima se han inventado lo del tope gas –una medida temporal fijada por el Gobierno para que la subida del precio del gas no repercuta en el recibo de electricidad–. Solo por ese concepto he pagado 1.800 euros. ¿Por qué necesitamos tope gas en España si nosotros no dependemos del gas? No me parece justo», comenta. Este martes se sumó a la convocatoria nacional para apagar la luz de su establecimiento, situado en plena avenida de España, durante cinco minutos. Pero cree que la protesta debe ser algo más agresiva. Propone hacer este apagón un sábado por la noche, cuando estén todos los locales llenos de público, para hacer más visible su descontento. «Habría que cerrar durante 20 minutos o media hora», sugiere.

«La situación –prosigue– es inviable para todos los negocios de hostelería. Esto, además, va en detrimento de los clientes porque no puedes poner el aire acondicionado, ni la bomba de calor. Y si subes el precio de las consumiciones, no viene nadie», señala.

¿Cómo hacer frente a un incremento de estas dimensiones? «Endeudándote y contratando a menos gente», dice con tono de resignación Sergio Márquez. Tras las vacaciones estivales, explica, en su negocio solían reforzar la plantilla ante el aumento de actividad en el local. Pero este año no ha podido ser.

No se da un plazo demasiado largo para aguantar en esta situación. «Si seguimos a este ritmo, los negocios no pasamos de enero. La situación es totalmente insostenible», zanja.