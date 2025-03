Los socialistas temen otra «pirueta» de Guardiola sobre menores migrantes tras pactar con Vox

Redacción BADAJOZ. Martes, 18 de marzo 2025, 08:09 Comenta Compartir

La portavoz regional del PSOE, Isabel Gil Rosiña, señaló ayer que no descarta que la Junta cambie de posicionamiento sobre la política de reparto de menores migrantes una vez que ha llegado a un acuerdo con Vox para sacar adelante su decreto de medidas fiscales.

Gil Rosiña no sabía si dicho acuerdo podía condicionar la posición de Extremadura en la Conferencia Sectorial de Migración que se celebró ayer, en la que el Gobierno central y las comunidades iban a debatir sobre el reparto de menores no acompañados, si bien matizó que no le extrañaría que «haya de nuevo una pirueta en el gobierno extremeño, que no tiene principios».

«Que está en Madrid, dice una cosa. Que está en la Asamblea de Extremadura para acordar el decreto de medidas fiscales, dice otra», criticó Gil Rosiña al PP extremeño. Esto genera una «inestabilidad política» que «quienes la pagan son los extremeños», remarcó, y añadió que la posición de la Junta hasta ahora en este asunto ha sido la de tirar «piedras en la puerta de Pedro Sánchez», para reclamar más fondos y para criticar la política migratoria del Gobierno. Por todo ello, concluyó que «María Guardiola no es de fiar».