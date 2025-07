Smoothies, cruasanes y periódicos

Han abierto en San Pedro de Alcántara, la calle más chic de Cáceres, una cafetería pastelería llamada Santagloria Coffee Bakery, que pertenece a una ... cadena con 190 locales repartidos por España, incluido El Faro. El interior recuerda a los premiados restaurantes daneses Noma y Geranium, incluso a Atrio, a Esporão, el estrella Michelín rayano de Reguengos de Monsaraz, o al restaurante Fe de Salvatierra de Santiago. Otro detalle atractivo es su terraza, con unas mesas y butacas que evocan las de los cafés de París.

Santa Gloria se ha puesto de moda y una clientela de edad variada llena el local para desayunar. En estos locales modernos, hay que pedir en la caja, pagar y luego recoger la comanda en otro lado de la barra. El otro día fui a desayunar con varios familiares y me hice un lío entre tostadas, smoothies, tortitas y cafés. El caso es que acabé pidiendo un desvarío: un smoothie de salmón y una tostada de té helado.

La bollería, que le llevo a mi madre algunos domingos, es algo desigual: una tarde los cruasanes están estupendos y a la siguiente les falta un golpe de horno. Pero más allá de las mesas amplias y cómodas, la terraza estilo Saint-Germain-des-Prés y las tostadas de tortilla y aguacate, lo que me ha llamado la atención del Santagloria es algo que supone una revolución en Cáceres: en medio de la sala, en un lugar de paso obligado, tienen una mesa con cuatro periódicos, sus suplementos y alguna revista a disposición de la clientela.

Gracias a las franquicias, los bares de Cáceres se llenaron de luz y ahora están recuperando la lectura de prensa

En Cáceres, la pandemia fue aprovechada por una gran cantidad de bares y cafeterías para eliminar la prensa. Muchos hosteleros y hosteleras debieron de pensar que la lectura contagia enfermedades y sé de locales que tenían cinco diarios y eliminaron los cinco. Es algo que no entiendo y que no se da en los bares del norte de España, donde se mantiene el hábito de café y diario e incluso de pedir la vez para ser el siguiente en leer. Me ha sorprendido que Santagloria tenga cuatro periódicos. Es un detalle a contracorriente que lo ha convertido en uno de mis bares favoritos y de otros muchos cacereños, que seguimos disfrutando con el rigor y el entretenimiento de la prensa diaria.

Una característica incomprensible de los bares de la ciudad es que huían de las cristaleras diáfanas. Mientras en cualquier café de Europa, España incluida, los clientes se peleaban por las mesas situadas junto a las ventanas, aquí, las cristaleras se trataban al ácido o se ponían cortinas. En su libro 'Las Américas Peninsulares. Viaje por Extremadura' (Planeta, 1985), Ramón Carnicer, su autor, se sorprende de la oscuridad de los bares de Cáceres en los años 80 y de sus cristaleras cegadas. Tuvieron que llegar las franquicias (Valor, 100 Montaditos, Burger King) para que los cafés se llenaran de luz. A lo mejor, ahora, cunde el ejemplo que viene de fuera y los bares imitan al Santagloria y vuelven a regalarnos el placer del café con periódicos.

En las últimas semanas, la ciudad ha sido escenario de algunos sucesos terribles. Los periódicos han informado de ellos con datos contrastados, con respeto y con verdad. Mientras, en las redes sociales, aparecían detalles hirientes que faltaban al respeto a las víctimas, se señalaba a los culpables antes de que actuara la policía y una serie de barbaridades que pueden resultar muy morbosas, pero solo eran bulos, mentiras e hipótesis sin confirmar. Entiendo que haya gente a la que le dé lo mismo la verdad y prefieran el morbo, aunque sea mentira, pero la seriedad y el rigor está en los profesionales y en los periódicos. Si además los leemos en un bar con un smoothie, aunque sea 'de salmón', mejor que mejor.