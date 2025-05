Los sindicatos exigen la jornada semanal de 37,5 y alertan contra el avance de las políticas de extrema derecha

Celestino J. Vinagre Jueves, 1 de mayo 2025, 14:18 Comenta Compartir

Hay cosas que nunca van a cambiar en la manifestación del Primero de Mayo extremeño en Mérida. El mar de banderolas rojas de CC OO y UGT; la cada vez menor asistencia de manifestantes, y no digo ya si el 1M cae para hacer puente festivo; y la música a tope en la plaza de España emeritense con el 'Bella Ciao', canción antifascista, pinchada de forma reiterada. Pero hay otras cosas que hoy, en la manifestación matinal, han sido novedad como la ausencia del exalcalde socialista de Mérida y antiguo dirigente sindical Ángel Calle, uno de los que nunca se han perdido un Primero de Mayo pero que esta vez ha faltado por una operación; la presencia por primera vez del recién creado sindicato de actores y actrices de Extremadura y la falta de jóvenes porque, en esta ocasión, han sido pocos los que han salido a la calle a reivindicar el Día Internacional de los Trabajadores.

Bajo el lema 'Proteger lo conquistado. Ganar futuro', los dos principales sindicatos de clase han movido a algo menos de 800 manifestantes -la mitad menos que la del año pasado- en una convocatoria con mensajes de alerta y de exigencia. De alerta por el peso en las políticas de diversos gobiernos «de una ultraderecha que solo destina odio y que quiere una sociedad en blanco y negro», y de exigencia por medidas como la implantación de la jornada laboral de las 37,5 horas semanales. Todo en un acto que ha durado alrededor de hora y cuarto y que ha finalizado, como es tradición, con el canto de La Internacional.

«Hoy es un día para mostrar el orgullo de ser clase trabajadora, para tener memoria de nuestros antepasados que lucharon por los derechos hoy conquistados y por la libertad y para exigir que no deroguen en Extremadura la Ley de Memoria Democrática (ese el acuerdo pactado por PP y Vox)», incidió, nada más empezar su alocución Patrocinio Sánchez, secretaria general de UGT Extremadura.

«Hay que alzar la voz contra la ultraderecha, que odia a las mujeres, a las personas LGTBI, a los migrantes, a los derechos sociales», insistió Sánchez poniendo el foco en el partido de Santiago Abascal y en otros dirigentes mundiales como Donald Trump y Javier Milei.

Sánchez defendió, por ejemplo, la dignidad de los migrantes, «que no viene de vacaciones aquí, viene a buscar trabajo saliendo de sus países porque allí están en pésimas condiciones». Y en clave específicamente laboral fue al grano con una exigencia al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso. Al Ejecutivo de Pedro Sánchez le pidió que apruebe ya, como al parecer va a suceder en el próximo Consejo de Ministros, el decreto de reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas. A los grupos parlamentarios les reclamó la líder extremeña de UGT de que no bloqueen su tramitación porque «es un clamor de la gente» esta reducción laboral. «La gente quiere trabajar para vivir, no vivir para trabajar», concluyó.

Patrocinio Sánchez insistió también en la mejora del Salario Mínimo Interprofesional y que la igualdad está «en peligro por el peso de la ultraderecha en los gobiernos». Además, recordó a los 26 trabajadores fallecidos en accidente laboral el año pasado en Extremadura. Por ellos se guardó un minuto de silencio.

Ampliar Encarna Chacón (CC OO) y Patrocinio Sánchez (UGT), en el inicio de la marcha. J. M. Romero

Por su parte, Encarna Chacón, secretaria general de CC OO en Extremadura, expuso que el Primero de Mayo sirve para expresar públicamente no solo el «orgullo» de la clase trabajadora sino el rechazo a las guerras, a las políticas económicas y sociales de ultraderecha y la exigencia de poner en marcha «una Europa social y democrática» y más en tiempos convulsos como este.

Señaló que la presencia de Trump al frente de Estados Unidos, y su política, con los aranceles como última medida 'rompedora', «es un peligro para todos» y frente a ello reclamó especialmente a Europa una posición contundente.

En Extremadura, Chacón afeó al PP el peso que tiene «cinco diputados de Vox», de los que dijo «marcan las políticas» del Gobierno de María Guardiola. Recordó que el partido de extrema derecha ha «atacado a los sindicatos pero no han conseguido doblegarnos»; después, a las personas LGTBI, «y tampoco lo han conseguido» y ahora «van con la Memoria Histórica y Democrática. No se puede derogar la ley actual».

La líder regional de CC OO señaló que el pacto PP-Vox en materia fiscal «a la corta y a la larga va a tener su impacto en un recorte en los servicios públicos porque va a haber menos dinero para su mantenimiento y fortalecimiento». En este sentido, se preguntó qué va a hacer la Junta cuando sean visibles esos recortes, «¿vamos a vivir de ponernos la banderita?».

Encarna Chacón ha demandado un reparto de la riqueza entre empresarios y trabajadores y la implantación igualmente de la jornada semanal de 37,5 horas.