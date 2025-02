Los sindicatos exigen acelerar mejoras laborales y sociales y avanzar en «decencia democrática»

El estreno de Gallardo y la presencia de tres de los cuatro diputados de Unidas por Extremadura

La manifestación del Primero de Mayo en Mérida ha contado con la presencia, por primera vez, de Miguel Ángel Gallardo como secretario general del PSOE. «Después de un año, no ha habido un cambio en las políticas de empleo, sino un cambiazo», ha declarado Gallardo en referencia al Gobierno regional presidido por María Guardiola. Ha preguntado a la presidenta de la Junta «dónde están esas pócimas mágicas para el empleo que anunciaba cuando estaba en la oposición». El secretario de los socialistas extremeños ha denunciado que pasado un año el empleo no solo no ha mejorado sino que por el contrario, Extremadura ha pasado de tener más empleo femenino y más empleados jóvenes cuando gobernaba el PSOE, a tener 16.000 menos, 8.000 mujeres y 5.000 jóvenes. «Está claro que el cambio de gobierno lo único que ha significado para Extremadura no es avance y progreso sino retroceso para los trabajadores», ha remarcado.

Por su parte, Irene de Miguel, José Antonio González y Joaquín Macías, tres de los cuatro diputados de Unidas por Extremadura en la Asamblea, han participado en la manifestación del Primero de Mayo. De Miguel ha exigido mejores salarios para los trabajadores y trabajadoras extremeñas. «Aquí en Extremadura tenemos los sueldos más bajos de todo el país, estamos en 21.000 euros de media, mientras que en el resto del país el salario medio es de 29.000 euros», ha asegurado. Ha instado al gobierno de Guardiola a trabajar para acercar los sueldos de la región a los del resto de comunidades autónomas.