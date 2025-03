Los sindicatos achacan a las prisas y a un contrato mal diseñado la anulación del pliego de las ambulancias

Con unas prisas poco comprensibles y un pliego mal hecho. Los sindicatos del sector del transporte sanitario por ambulancia explican de esta forma la anulación del pliego del concurso, anunciada ... este martes por la Junta. El Gobierno regional no puede seguir adelante con la licitación del nuevo concurso del transporte sanitario terrestre sacado en septiembre. La Comisión Jurídica de Extremadura lo ha anulado.

Desde hace meses la patronal del transporte sanitario y los sindicatos están negociando el nuevo convenio colectivo del sector, referente para el pliego del concurso de ambulancias. A principios de agosto se anunció un preacuerdo en materia salarial, un aspecto clave, y se quedó para firmar el acuerdo a principios de otoño. Pero la Junta de Extremadura, señalan a HOY representantes de los sindicatos, no esperó esa firma del nuevo convenio y sacó el pliego el 14 de septiembre.

El presupuesto base de licitación del contrato de tres años se fijó en 74,1 millones anuales. Esto suponía un aumento de 26,5 millones respecto a los 47,5 anuales del actual contrato.

El concurso –explicó este martes la titular de Salud– fue recurrido por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias. «Hicimos un esfuerzo para mejorar las condiciones de los trabajadores a través de una cláusula social. Con un 17% más de salario respecto al convenio vigente (el de 2017) y un tope a 1.800 horas de trabajo anuales, pero la Comisión Jurídica nos dice que eso no puede ir como cláusula social en el pliego del concurso», especificó. ¿Por qué?, se le cuestionó a Espada. «Porque no es objeto del contrato. Porque no mejora el servicio esa cláusula social, entiende la Comisión», añadió.

Sin esperar al convenio

«Era una locura por parte de la Junta sacar el pliego así. En él no se mejoran las condiciones económicas y de otro tipo de los trabajadores respecto a lo que alcanzamos en el preacuerdo de agosto», rebate a este diario Juan Rivero, representante de CC OO en la mesa negociadora del convenio.

«Nos sorprendió que la Junta lo sacara en septiembre, sin tener nosotros firmado el convenio. Sabía que había una negociación abierta y que avanzaba. Y encima un pliego que a pesar de cláusula social recoge peores condiciones económicas respecto a las pactadas con la patronal. A pesar de que saque pecho de que permitía una subida salarial del 17%, lo pactado en el preacuerdo era una subida del 30%», agrega Rivero.

«Estábamos en una reunión con la patronal y nos enteramos por vosotros (la prensa) de que la Junta sacaba el pliego sin esperar a que firmáramos el convenio. Sin consultarnos además, cuando estaba al tanto de la negociación que llevábamos. Además vimos después que el pliego empeoraba las condiciones ya pactadas y que vamos a llevar al convenio», remata Ángel Porrino, representante de UGT.

A pesar de la anulación del pliego, Sara García Espada lanzó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. «El servicio está asegurado al menos hasta 2027. Pero la patronal y los trabajadores deben negociar y pactar un nuevo convenio para incluirlo en el pliego, que sacaremos cuando antes», finalizó.

Conocida la anulación del concurso, el PSOE denunció este martes que «es un ejemplo de los muchos que existen de la incompetencia de la señora Guardiola para gobernar Extremadura». Criticó que «este tipo de reveses son la consecuencia de la soberbia y la incapacidad de gobernar del PP, que genera inestabilidad e inseguridad».

Los socialistas extremeños aseveran que Guardiola «ha arruinado el mayor concurso público que gestiona la Junta, dotado con 222 millones de euros. La derecha extremeña no solo no ha demostrado ser incapaz de ejecutar el mayor presupuesto de la historia de la región sino que ahora se muestran inútiles para llevar a efecto el mayor contrato público de Extremadura».

El PSOE de Extremadura califica de insuficientes las explicaciones ofrecidas por la consejera de Sanidad y pide responsabilidades a los responsables políticos y a María Guardiola «por dejar caer un concurso y, sobre todo, por las consecuencias en la prestación de servicios que todo ello puede acarrear y los daños ocasionados a los extremeños y las extremeñas».

El PP replica que el PSOE utiliza esta decisión «para embarrar la política cuando su mala gestión ha llevado a que exista una conflictividad laboral en el servicio».