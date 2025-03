La Comisión Jurídica anula el pliego del nuevo contrato de ambulancias elaborado por la Junta La consejera Sara García Espada afirma que no se admite que se incluya una cláusula social para mejorar las condiciones de los trabajadores

Celestino J. Vinagre Martes, 26 de noviembre 2024, 17:32 | Actualizado 18:39h. Comenta Compartir

La Junta no puede seguir adelante con la licitación del nuevo concurso del transporte sanitario terrestre aprobado este verano. La Comisión Jurídica de Extremadura ha ... anulado el pliego diseñado por el SES al estimar que no se pueden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de ambulancia a través de una cláusula social, como pretendía la Junta, incluida dentro de ese pliego. Se hace necesario, según ha explicado la consejera de Salud, Sara García Espada, a través de un convenio colectivo actualizado, no a través de un apartado en el nuevo pliego.

El concurso, ha explicado la titular de Salud, fue recurrido por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias. «Hicimos un esfuerzo para mejorar las condiciones de los trabajadores a través de una cláusula social. Con un 17% más de salario y un descenso a un tope de 1.800 horas de trabajo anuales pero la Comisión Jurídica nos dice que eso no puede ir como cláusula social en el pliego del concurso de transporte sanitario terrestre», ha especificado. Noticia relacionada La Junta autoriza de nuevo el contrato de ambulancias para solventar errores detectados Para Sara García Espada, el SES ha hecho su trabajo para intentar mejorar el servicio a través de esa fórmula, pero ha sido recurrida y avalado ese rechazo por la Comisión Jurídica de Extremadura, el órgano que disecciona los contratos públicos. La consejera ha dicho que la Comisión Jurídica de Aragón, en cambio, no ha puesto reparos a una cláusula social como la extremeña para mejorar el servicio. «Reclamamos que la patronal y los sindicatos se reúnan cuanto antes y aprueben un nuevo convenio colectivo» Sara García Espada Consejera de Salud de la Junta Por este motivo, «reclamamos que la patronal del transporte y los sindicatos se reúnan cuanto antes y aprueben un nuevo convenio colectivo» al que vincularse el contrato de ambulancias que debe sacar la Junta. El convenio en vigor es del año 2017. «El servicio está asegurado» A pesar de la anulación del pliego, Sara García Espada lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. «El servicio está asegurado al menos hasta 2027. Pero patronal y trabajadores deben negociar y pactar un nuevo convenio para incluirlo cuanto antes en el pliego que sacaremos cuando sea posible», ha finalizado.

