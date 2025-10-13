HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una mujer durante la realización de una mamografía. Hoy
Extremadura

El SES utiliza un sistema de alarmas para que no haya fallos en el cribado de cáncer de mama

Las mamografías para detectar tumores de forma temprana en Extremadura están dirigidas a mujeres de 48 a 69 años

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:31

Comenta

El SES utiliza un sistema de control y gestión del cribado de cáncer de mama basado en alarmas y comprobaciones continuas para que todo ... funcione correctamente y no haya fallos. Se trata de un programa que sale adelante gracias al trabajo de médicos de atención primaria y hospitalaria, enfermeros, auxiliares, administrativos, unidades específicas… En definitiva, un amplio dispositivo que trabaja para que nada se escape. Y en esa cadena hay un eslabón fundamental, la denominada unidad de gestión y control.

