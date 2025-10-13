El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado

El cribado del cáncer de mama, un programa que llevan a cabo todas las regiones del país para reducir la mortalidad de esta enfermedad mediante ... la detección temprana del tumor, está en el punto de mira después de que en Andalucía se haya detectado un fallo que ha afectado a 2.000 mujeres. Tras realizarle la primera prueba les tendrían que haber llamado para una segunda, pero a algunas de ellas no se les informó o llegó con retraso. Ante esa situación y a preguntas de HOY, el SES asegura que en «Extremadura el sistema funciona con mucho rigor, profesionalidad, transparencia y seguridad».

Lo explica María José Macías Ortiz, médico de familia y responsable de programas, promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la Dirección General de Salud Pública del SES. «Hacemos un seguimiento exhaustivo de cada una de las mujeres desde el inicio del cribado hasta el diagnóstico. Cada mamografía la analizan dos radiólogos. Tenemos múltiples filtros, chequeamos todos los días, analizamos que cada una de ellas cuente con los resultados de las mamografías y de las pruebas adicionales», recalca en referencia a uno de los programas más consolidados del Servicio Extremeño de Salud.

87.510 Cribado de cáncer de mama Es el número de mujeres a las que el SES invitó a participar en el cribado de cáncer de mama en el año 2024. De ellas, acudieron 63.067 y detectaron un tumor maligno en el 0,36%, es decir, en casi cuatro de cada mil.

Comenzó a funcionar en 1998 y fue el primero que se puso en marcha en esta región. A él le siguieron el de colon y el de cérvix. Desde entonces ha llegado a miles de mujeres. De hecho, el SES invitó a 87.510 a participar en el año 2024 y, de ellas, acudieron 63.067. Tras las correspondientes pruebas detectaron la enfermedad en 231, lo que supone un 0,36% del total, es decir, casi cuatro de cada mil.

«Nunca es suficiente. A los responsables del SES y del equipo nos encantaría que todas las mujeres se cribaran. Hay que seguir concienciando porque hoy en día es una prueba muy sencilla», apunta Macías Ortiz.

De 48 años a 69

Actualmente se realiza a las mujeres de entre 48 y 69 años, después de los últimos cambios introducidos en el programa para ampliar el número de beneficiarias. Hasta hace muy poco la edad de inicio era a partir de los 50. Luego se incluyó a las de 49 y recientemente a las de 48, lo que ha supuesto que puedan acudir al cribado 14.900 mujeres más.

Precisamente, en ese tramo de edad, el de 48 y 49 años, detectaron cáncer de mama en 12 mujeres, algo que no habría sido posible sin las mejoras introducidas.

A ellas se suman quienes tienen entre 40 y 47 años que con algún antecedente familiar de cáncer de mama de primer grado.

El SES realiza cribados tanto en el ámbito urbano como en el rural. Llegan a los pueblos de la región a través de unidades móviles. Recientemente el SES ha invertido 1,1 millones de euros en cinco nuevos mamógrafos a nivel hospitalario y la puesta en marcha de unidades móviles nuevas con la última tecnología.