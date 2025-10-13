HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una mujer durante la realización de una mamografía. Hoy
Cribado de cáncer de mama en Extremadura

El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado

Cada prueba la analizan dos radiólogos y cuando hay probabilidad de tumor hacen pruebas adicionales a través un «seguimiento exhaustivo», según indica Salud

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:30

Comenta

El cribado del cáncer de mama, un programa que llevan a cabo todas las regiones del país para reducir la mortalidad de esta enfermedad mediante ... la detección temprana del tumor, está en el punto de mira después de que en Andalucía se haya detectado un fallo que ha afectado a 2.000 mujeres. Tras realizarle la primera prueba les tendrían que haber llamado para una segunda, pero a algunas de ellas no se les informó o llegó con retraso. Ante esa situación y a preguntas de HOY, el SES asegura que en «Extremadura el sistema funciona con mucho rigor, profesionalidad, transparencia y seguridad».

