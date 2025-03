El SES ofrece 56 plazas con incentivos para médicos que trabajen en dos hospitales

La Junta de Extremadura ha publicado en el DOE las directrices para captar y fidelizar sanitarios en el SES. De este modo, entran en vigor ... los incentivos económicos para cubrir vacantes que ya adelantó HOY, y se detallan los puestos a los que podrán optar los facultativos si quieren un plus en su nómina. Eso sí, en la mayoría les obliga a compaginar el trabajo en dos hospitales de distintas áreas de salud.

Es lo que sucede con 56 de los 92 puestos que ofrece. Hay otras siete vacantes consideradas difíciles de cubrir que no se compaginan con labores en un hospital distinto y también tienen incentivos, y otras 29 que se desarrollan al 100% en un centro pero no conllevan un plus económico.

Para las 56 que sí obligan a trabajar en dos hospitales, los facultativos tienen que desarrollar el 60% de la jornada laboral en un centro y el 40% restante en otro.

Esta oferta con la que el SES intenta cubrir dos puestos con un solo profesional suele incluir una vacante considerada «unidad clínica deficitaria», un nuevo concepto introducido por la Consejería de Salud que significa que es difícil cubrir una plaza, que hay déficit de profesionales y que existe una necesidad urgente para garantizar el servicio.

Las vacantes están repartidas por las ocho áreas de salud y en la mayoría de especialidades. Entre ellas destacan algunas como Cirugía General, Cardiología, Oncología, Traumatología, Urología u Otorrinolaringología.

Los complementos por ocupar los puestos varían dependiendo de la opción a la que se acojan los profesionales. Serán 250 euros si compagina funciones en hospitales distintos y ninguna de las dos plazas son de difícil cobertura. Serán 500 si realiza labores en dos centros cubriendo una vacante de una unidad deficitaria y otra que no lo es o si no compagina dos hospitales y solo desarrolla funciones en una plaza de difícil cobertura. El plus asciende a 750 si las labores son en dos puestos complicados de cubrir de dos hospitales distintos. A ello hay que añadir el módulo de transporte, un incentivo que el SES determina según la distancia que existe entre los dos centros de trabajo y el número de desplazamientos que realiza a la semana.

Para ello define cuatro niveles: 110 euros por cada desplazamiento si los dos centros están a menos de 50 kilómetros, 138 para los que estén entre 50 y 75 kilómetros, 168 para los que estén entre 76 y 100 y un total de 197 euros para aquellos en los que existan más de cien kilómetros.

Un desplazamiento supone un viaje de ida y vuelta entre los dos centros. Cuantos más se hagan en un mes más cobran. Eso sí, según ha podido saber este diario, el máximo se prevé que sean ocho mensuales, unos dos por semana, y el kilometraje no se pagará aparte.

Para los MIR

Para los MIR que terminan su formación, el SES les ofertará una interinidad de hasta tres años. Por ahora, lo publicado en el DOE destina a ellos un listado de 57 plazas de las 92 totales. De ellas, 21 tienen incentivos porque obligan a trabajar en dos hospitales, siete también disponen de un plus por ser difíciles de cubrir y 29 no cuentan con mejoras económicas.

Para los demás sanitarios hay 35 vacantes de las 92 ofertadas y todas ellas tiene un incentivo económico porque obligan a trabajar en dos hospitales.

Todas estas ofertas irán actualizándose según vayan cambiando las necesidades del SES y se publicarán en su página web de empleo público.

Hay que matizar que todas las ofertas dentro de este plan del SES hasta ahora se enmarcan en la atención especializada en hospitales extremeños, excepto una para psicólogo clínico que obliga a compaginar las áreas de atención primaria de Don Benito y Mérida.

Se espera que en las próximas semanas se vayan incluyendo más ofertas de atención primaria, pues también existen puestos vacíos (30 según la Consejería de Salud). La resolución detalla que les ofertarán nombramientos de hasta tres años en vacantes de una zona salud con funciones en otro centro sanitario.

A los incentivos, se suman otros formativos como bonificaciones para posgrados, participar en proyectos de investigación y cursos sobre técnicas específicas.