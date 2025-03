El SES ofrece hasta 750 euros más al mes a los médicos por ir a plazas de difícil cobertura

El SES aprueba un plan para retener talento y captar sanitarios que incluye incentivos económicos. Los médicos podrán cobrar hasta 750 euros al mes y ... un plus de transporte que llegará a los 197 como máximo por cada desplazamiento, además de su sueldo, si trabajan en lo que la Junta ha denominado plaza de unidad clínica deficitaria, o lo que es lo mismo, puestos que no logra cubrir con especialistas y están vacíos.

Es lo que la Consejería de Salud presentó este miércoles en la Mesa Sectorial de Sanidad. Hizo llegar a los sindicatos las directrices de los planes de fidelización de residentes y de captación y retención de sanitarios.

En un documento, al que ha tenido acceso HOY, incluye un anexo con los incentivos que recibirán si trabajan en los puestos que, por regla general, no quieren cubrir los profesionales en Extremadura tanto en hospitales como en centros de salud.

La Consejería de Salud propone dos complementos (específico adicional y de productividad fija), además de otro de transporte.

Las cantidades varían dependiendo de la opción y la Junta plantea cuatro. En ellas se puede cobrar desde 250 euros más mensuales hasta 750 y a ellos habría que sumar un módulo de transporte que oscila entre los 110 para recorridos de menos de 50 kilómetros y los 197 cuando sean más de cien. Por cada desplazamiento que hagan se sumará esa cantidad a la nómina final.

La anterior Junta ya dio un plus de 500 euros y apenas captó a sanitarios

La primera posibilidad es trabajar el 100% de la jornada laboral en una plaza de unidad clínica deficitaria. Por ello recibirán 500 euros más al mes.

Las otras opciones pasan en todo caso por compaginar dos puestos. En atención primaria les ofertarán contratos de hasta tres años en plazas vacantes de una zona de salud y se les asignará otro centro sanitario diferente de la misma o de distinta zona en el que realice hasta un 40% de la jornada.

Si los dos puestos que cubre no son de difícil cobertura le pagarán un plus de 250 euros; si la plaza principal es complicada de cubrir y además tiene otro puesto secundario la cantidad asciende a 500, y si desempeña funciones en dos vacantes con déficit de profesionales su nómina se incrementará 750 euros.

Estas reglas también servirán para los médicos que trabajen en hospitales y que acepten nombramientos temporales en dos servicios hospitalarios incluidos en una alianza estratégica (colaboración entre dos centros).

Esos incentivos económicos son la novedad que incluye ahora el plan de fidelización y captación de sanitarios, pues en una mesa sectorial de Sanidad anterior la Junta ya presentó un documento en el que ofrecía otros beneficios relacionados con el tiempo de los contratos, la formación y la investigación.

Plan para los MIR

Esta iniciativa también incluye el Plan de Fidelización de Residentes, es decir, las medidas para intentar que los MIR se queden en Extremadura al terminar su formación sanitaria. Como ya adelantó HOY, consiste en ofertarles una interinidad de hasta tres años.

Además, el SES fomentará su participación en formación de posgrado y en proyectos de investigación, así como su acceso a cursos prácticos sobre técnicas específicas que incrementen sus competencias profesionales.

Para que estos planes se pongan en marcha la resolución presentada este miércoles tendrá que publicarse en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Los profesionales que quieran cobrar el máximo tendrán que compaginar dos puestos

Hasta que eso suceda podrían incluirse algunas modificaciones, aunque la Junta de Extremadura quiere aprobar el plan cuanto antes para que ya se puedan beneficiar de él los MIR que finalizan su formación este año.

Los sindicatos, por su parte, aunque ven con buenos ojos el «esfuerzo» de la Junta por intentar retener y atraer a los sanitarios, han hecho sus aportaciones en la Mesa Sectorial.

Por ejemplo, desde CSIF, el sindicato mayoritario en Sanidad, no creen que «la mejor forma de fidelizar a los profesionales sea trabajar en dos puestos a la vez». Tienen dudas de que pese a los incentivos económicos los sanitarios vayan a querer eso. Además, critican que no les ha dado tiempo a estudiar en profundidad las medidas pues «no les han mandado el documento con suficiente antelación».

Desde UGT esperan que estos incentivos puedan servir para atraer y retener talento, aunque no están del todo seguros en que vaya a ser así «porque hay otras comunidades que también ofrecen este tipo de beneficios económicos».

A eso se suma que la anterior Consejería de Sanidad, la dirigida por José María Vergeles, ya ofreció un plus a los médicos para cubrir plazas de difícil cobertura y no surtió efecto. En ese caso eran unos 500 euros más al mes por trabajar en un puesto y no se incluía la posibilidad de compaginar funciones en dos plazas.