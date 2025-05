El SES forma a los sanitarios para extender el uso del 'botón del pánico' en los centros de salud

Hace justo un año que el SES puso en marcha el llamado 'botón del pánico' en dos centros de salud de Navalmoral de la ... Mata y Mérida. Se trata de una aplicación informática que se instala en los ordenadores del sistema de salud, de tal modo que el profesional puede activarlo cuando se ve amenazado.

Comisiones Obreras ha denunciado que un año después del arranque del proyecto, la implantación del 'botón del pánico' en los centros de salud de la región es escasa. El sindicato ha elaborado un informe en el que se constata que la herramienta solo está plenamente operativa en 17 de los 111 centros sanitarios en la actualidad.

«Se ha comprobado que el sistema no funciona en el 82% de los centros, bien porque está instalado pero no se ha llevado a cabo por grupos o estaciones, o bien porque directamente no está instalado y se desconoce lo relativo a ese sistema», dice la central en una nota de prensa. Por eso Comisiones Obreras ha registrado su informe en la Consejería de Salud, «instando a la implantación completa y rápida del 'botón del pánico' en todos los centros de salud y en los consultorios locales», añade el sindicato en el comunicado.

La Consejería de Salud, por su parte, asegura que tal como adelantó hace un año el sistema está instalado en todos los centros de salud de la región, si bien no está operativo en todos porque aún no se ha ultimado la formación de los sanitarios en el uso de la herramienta. «Su operatividad plena en todos ellos está en fase de consolidación, ya que se continúa con el proceso de formación a los profesionales, paso imprescindible para garantizar un uso adecuado y eficaz de la herramienta», explica el SES.

Con este fin, esta semana médicos de los servicios centrales están formando a los sanitarios del área de salud de Coria. Además, concluye la consejería, «desde los equipos técnicos de Atención Primaria se está realizando un seguimiento por áreas y en coordinación con los responsables de cada centro, para avanzar en la activación efectiva del sistema en todos los puntos de la red asistencial».

La nueva guía

Además del 'botón del pánico', Extremadura cuenta con una nueva guía de actuación ante las agresiones a sanitarios. Un recurso diseñado para dotar al personal del SES «de un protocolo claro y eficaz frente a cualquier episodio de violencia en el ámbito laboral», según destacó la consejera de Salud, Sara García Espada, en la presentación pública de la guía este mes.

El objetivo de este documento es ofrecer apoyo estructurado y directo a los 'profesionales guía', aquellos que actúan como referencia inmediata en los centros de salud cuando se produce una agresión a un trabajador sanitario.

García Espada destacó que el nuevo manual «responde a la necesidad urgente de actuar ante un fenómeno creciente que afecta al personal que cuida de nuestra salud». Recordó que muchos profesionales desconocen cómo proceder ante una agresión «y esta herramienta viene a resolver con rigor y compromiso esta situación».

El documento elaborado por el SES, en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluye estrategias preventivas como la mejora de la comunicación con pacientes y la detección temprana de situaciones de riesgo, así como protocolos de actuación inmediata, con instrucciones claras de denuncia, protección y asistencia.

También asesoramiento jurídico y psicológico, con acompañamiento individualizado a los profesionales afectados, y coordinación con las fuerzas de seguridad para reforzar la respuesta institucional en los centros sanitarios.