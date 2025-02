El SES espera reducir gracias al Whatsapp las citas a las que el paciente no asiste

Cuando toca coger cita con el médico la primera barrera suele ser coger un papelito con el turno para ser atendido en persona o marcar un teléfono con la línea saturada donde no contesta nadie. El Servicio Extremeño de Salud (SES) se ha propuesto facilitar ... la relación entre el paciente y la administración sanitaria para pedir cita y para ello se va a servir de la popular aplicación Whatsapp, que prácticamente tiene todo el mundo instalada en su móvil.

Al otro lado estará un asistente virtual que va dando respuestas y opciones. No acepta audios, hay que teclear, pero esta inteligencia artificial responde prácticamente de manera inmediata y ofrece opciones, tal y como comprobó este miércoles este diario.

El sistema se activó hace siete días de manera piloto en las poblaciones de Talavera la Real (5.300 habitantes) y Jaraíz de la Vera (6.700 habitantes). Lo anunció en Badajoz el pasado día 5 en el Foro HOY la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Si esta novedad funciona, la idea es ampliar el uso del Whatsapp para que cualquier paciente de Extremadura pueda pedir cita con su médico o enfermero.

Un ejemplo

Carmen Sánchez es una madre vecina de Talavera la Real y agendó el número de Whatsapp de su centro de salud (659061821) como 'Médico Talavera'.

–Hola.

–Hola, Mamen. Seleccione la persona asociada a su teléfono o elija otro para identificarle.

Ella selecciona como paciente a su hija.

–Seleccione qué tipo de servicio desea (administrativo, demanda, demanda telefónica).

–Demanda.

–Datos de la consulta, seleccione la fecha (cinco opciones de día y hora).

Ella elige el 21 de febrero a las 9,20 horas, con la doctora Flores. Cuando confirma, se genera un documento pdf idéntico a las cartas que antes llegaban por correo postal.

Ampliar Carmen Sánchez, usuaria de Talavera la Real, con su cita este miércoles. J. V. Arnelas

El proceso realizado desde el Whatsapp de su teléfono móvil ha durado medio minuto y te recuerda que existe la opción de cancelar la cita si no vas a asistir, algo que en el SES causa muchos trastornos. Solo en el año 2022 fueron 237.000 citas las que se concedieron y a las que el paciente no acudió sin anularla antes, lo que supone una media de 649 vacantes inesperadas al día.

«Con este sistema de comunicación con la administración una de las ventajas es que al paciente le es más cómodo anular la cita a la que al final no acudirá», esperaba ayer Juan Benegas, director del centro de salud de Talavera la Real. Este abarca a una población total de 10.000 personas y actualmente concede entre 160 y 200 citas diarias a pacientes de pediatría y de médico de familia.

«Mucha gente coge citas para varios días y luego no las anulan, pero este sistema permite hacerlo de manera muy sencilla. Esto es una ventaja muy grande en cuanto a las ausencias, que es un problema muy grande en las consultas de atención primaria», reconocía ayer Juana María Rodríguez, subdirectora del centro de salud de Talavera la Real.

En su opinión, la alternativa del Whatsapp es ideal porque gran parte de la población que atienden es mayor, le cuesta seguir los canales ordinarios, pero sí está familiarizada con esta aplicación. «Yo misma se lo he explicado esta mañana a un paciente de 85 años y lo ha entendido a la primera», puso de ejemplo Rodríguez, enfermera.

Hay que decir que en todas las consultas, así como desde el Ayuntamiento, ya se hace difusión de esta nueva modalidad de contacto, pero como aún no lleva ni una semana en marcha el porcentaje de uso oscila entre el 1% y el 2%.

No anula otras vías

Por norma general, el SES ya dispone de los números de teléfono de los usuarios, el mismo al que hasta ahora manda un SMS sobre el servicio o cita que tiene pendiente. Si el proyecto piloto funciona –aún no hay un plazo de finalización de esta prueba–, cada paciente deberá tener agendado el número que difunda su centro de salud y a partir de ahí podrá pedir cita.

Juan Benegas, director del centro de salud de Talavera, hasta ahora solo ha visto cosas positivas en los cinco días que lleva activo este nuevo método para pedir cita por Whatsapp, y recuerda que no anula los anteriores sino que es complementario.

«Estamos en la fase de difusión –señaló ayer a HOY– para que el ciudadano conozca esta posibilidad de citación porque uno de las pilares de la atención primaria es la accesibilidad del ciudadano al servicio sanitario y que pueda tener acceso directo a su propio teléfono de cita con su enfermera, pediatra o médico de familia. Es importante recalcar que este tipo de citación no sustituye a los ya existentes, que son el presencial, el telefónico, a través del 'call center' de Mérida o mediante la aplicación del SES 'Centro de salud on line'. Esto (el Whatsapp) no sustituye sino que complementa y por sus características me aventuro a decir que será la opción predominante», decía ayer el doctor Benegas.

Igualmente, insistió en que «además de resultar cómodo para el usuario, descarga de trabajo al personal de administración, que se puede dedicar a otras tareas y prestar una atención más personalizada».