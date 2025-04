El SES busca dermatólogos para Mérida, Plasencia y Navalmoral

El servicio de Oncología Médica del Hospital de Plasencia no es el único que atraviesa una situación crítica en estos momentos, motivada por un déficit ... de especialistas que complica asumir la demanda asistencial que tiene.

En una situación similar se encuentra también el servicio de Dermatología del Hospital de Mérida. «Es vergonzoso lo que está ocurriendo», afirma María José López, vecina de la localidad. «El pasado 12 de diciembre el médico de cabecera me derivó al dermatólogo por una lesión que tengo en la piel», explica. Y tres meses después ha querido ir al hospital para ver en qué situación estaba su cita.

«Me he encontrado con que ni la tengo ni se la espera», lamenta. «Lo que me han dicho allí es que la cosa está complicada, porque resulta que, de los cuatro dermatólogos con los que cuenta el servicio, tres están de baja y el único que queda trabaja a media jornada», explica.

La Consejería de Salud reconoce la situación deficitaria del servicio de Dermatología del Hospital de Mérida, pero indica que son tres las plazas estructurales con las que cuenta y, de ellas, «actualmente uno de los dermatólogos está de baja, otro tiene una reducción de jornada y el tercero continúa trabajando con normalidad».

También que el complejo hospitalario de la capital autonómica no es el único que presenta déficit de dermatólogos en estos momentos en el conjunto de la región. Si bien, «las áreas sanitarias de Badajoz, Cáceres, Coria y Don Benito-Villanueva de la Serena tienen sus plantillas cubiertas, las de Plasencia y Navalmoral de la Mata cuentan con una vacante cada una».

Listas de espera

Cubrirlas es complicado, reconoce igualmente la Consejería de Salud, «porque en la bolsa de trabajo de esta especialidad no se dispone actualmente de dermatólogos disponibles para una sustitución inmediata».

Aun así, dice, «el SES está actuando de manera proactiva para gestionar las sustituciones necesarias. Estamos comprometidos en garantizar la continuidad y calidad de la atención dermatológica para todos nuestros pacientes, y seguimos trabajando para resolver esta situación lo antes posible».

Por el momento, los servicios deficitarios «están siendo atendidos gracias a las sinergias de colaboración entre las diferentes áreas» y, en el caso concreto del Hospital de Mérida, «el servicio de Dermatología sigue operativo tanto en consultas como en quirófanos en todo el área de salud», asegura el SES.

No obstante, reconoce también, «como consecuencia de esta situación, se ha registrado un ligero retraso en algunas citas para los pacientes». Retrasos que también se están dando en la lista de espera quirúrgica, según los últimos datos hechos públicos por el SES.

En Mérida hay 147 pacientes que esperan para ser intervenidos. Es el área de salud, de hecho, que tiene a más pacientes en lista de espera para Dermatología en el conjunto de la región.

Son más que los 128 que engrosan esta lista en Badajoz y muchos más que los que tienen el resto de áreas. En la mejor situación, Don Benito, con solo siete pacientes.

Pero si bien Mérida tiene más pacientes en lista de espera quirúrgica que el resto en esta especialidad, no son los que más tiempo tienen que esperar para entrar en el quirófano. Lo hacen una media de 56 días, bastantes menos que los 118 días en que está fijada en la actualidad la espera media en Plasencia, los 129 en Cáceres, 164 en Navalmoral y 226 en Coria.

«Ni tengo cita ni la espero»

Para Para María José López la situación deficitaria del servicio de Dermatología del hospital es «vergonzosa e impide a todas luces que se pueda atender a los pacientes». Desde su punto de vista, «no puede ser que un servicio destinado a toda el área de salud de Mérida cuente con un solo dermatólogo, creo que es algo que no se puede permitir y que el SES debería corregir de manera urgente».

En su caso, reconoce, «han pasado tres meses desde que el médico de cabecera me derivó al especialista, he ido a ver cómo va la cita y ni la tengo ni la espero», asegura. «Así que me voy a ir a la privada porque estoy preocupada por la lesión que tengo, pero entiendo que, desafortunadamente, hay otras muchas personas que no pueden elegir este camino y que tienen que seguir esperando».

María José López no quiere hacerlo por más tiempo. «No, porque comencé con la lesión el pasado octubre, en la misma zona en la que mi abuela paterna la tuvo y que derivó en un cáncer de piel». No sabe, lógicamente, si su caso será similar, «pero es lo que necesito saber y por lo que requiero que un especialista me vea, como así ha determinado el médico de cabecera».

En realidad, el tercero que la ha visto desde el pasado octubre. «Mi médico ha cogido plaza en otro lugar y estamos esperando a que se cubra la suya de manera definitiva, pero aún no ha ocurrido».

Fue en octubre cuando acudió por primera vez por esta lesión a su centro de salud, el San Luis de Mérida. «El médico que me vio esa primera vez me recetó unas cremas que no funcionaron, así que volví cuando terminé el tratamiento de nuevo al médico». En esta segunda ocasión, «fue otro el que me atendió y me cambió las cremas, pero el resultado fue el mismo». Por eso, el tercero que la vio el pasado diciembre, decidió derivarla al dermatólogo. «Y tres meses después me encuentro sin cita y con poca seguridad de tenerla en un corto periodo de tiempo dada la situación en que se encuentra este servicio en el Hospital de Mérida».