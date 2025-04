El serotipo 3 de lengua azul en Extremadura obliga a una mayor vacunación

La aparición del serotipo 3 de lengua azul en Extremadura, el más dañino, hace más exigente la campaña de vacunación de la cabaña ... ganadera. Que haya focos con este serotipo obliga a que la vacuna se inyecte también en los ovinos de menos de tres meses. Algo que no sucede en el caso de contagios por serotipo 1, en los que son obligatorias por encima de los tres meses de vida pero no en la franja de edad inferior.

El sector ganadero sigue viviendo con extrema inquietud la aparición de focos. Oficialmente siguen existiendo 16 en Extremadura porque ayer no se declaró ninguno más aunque aparecerán. Esa una certeza que tienen asumida tanto los ganaderos como las administraciones. A eso se añade el problema de falta de vacunas. Del serotipo 1 -la mayoría de los focos en la región son de esa variedad- no las hay ahora mismo y se traslada que no estarán disponibles hasta enero. Y del serotipo 3, en principio, esta semana deberían llegar las primeras a la región desde el Ministerio de Agricultura aunque siguen siendo pocas para las necesidades existentes.

Urgencia de vacunas de la lengua azul

Esa urgencia de vacunas se puede agrandar más si no hay un cambio normativo respecto a una novedad relevante sobre la vacunación contra la lengua azul.

La vacunación frente al serotipo 1 del virus de la lengua azul de ovinos y bovinos mayores de 3 meses de edad es obligatoria en el caso de que dichos animales se ubiquen en las provincias, comarcas y municipios en los que se haya declarado la enfermedad.

Pero, para alivio de los ganaderos y para favorecer la movilidad de sus reses, no es obligatoria en animales de menos de tres meses. Con que demuestren con pruebas PCR (en tres ejemplares) que están limpios de lengua azul y hayan estado previamente protegidos de la picadura del mosquito transmisor de la enfermedad durante catorce días en explotaciones que no muestren síntomas de tener animales con lengua azul, no se le exige estar vacunados.

Pacto posible

Para ver el impacto de la medida a debate hay que subrayar que los ovinos menores de 3 meses (gran parte corderos lechales que van a sacrificio) suponen un importante volumen de cabezas en las transacciones ganaderas.

Con una explotación afectada por lengua azul del serotipo 3 no vacunar al ganado menor de 3 meses es imposible en estos momentos. Es una obligación a cumplir antes de poder trasladar al ganado.

El sector se topa con que en estos momentos no hay vacunas suficientes de serotipo 3 para ser puestas de forma general.

Además hay otro obstáculo. Existen dos vacunas del tipo 3 de lengua azul validadas ahora para poner en España. Una de ellas es la de las 175.000 dosis que deben llegar a Extremadura en breve. En este caso no está autorizada sanitariamente para inocularla en ovinos de menos de tres meses. La del otro laboratorio sí tiene una vacuna permitida para animales de menos de tres meses pero no va a disponer de ellas para su venta hasta noviembre.

Una vez que se pongan para que finalice el proceso de inmunidad deben pasar 28 días. «Con la situación que tenemos tanto de focos, como de falta de vacunas, no podremos comercializar corderos para la campaña de Navidad y eso son muchas pérdidas», relata a HOY un ganadero.

Por este motivo, desde las organizaciones agrarias y algunas comunidades autónomas se ha solicitado al Ministerio de Agricultura fijar una normativa que flexibilice la vacunación. Específicamente, que no sea obligatoria poner dosis en animales de menos de 3 meses en focos con lengua azul del tipo 3.

En estos momentos, según ha podido saber HOY, hay una posibilidad para que así sea. El Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas que si pactan entre ellas el tránsito de animales de menos de tres meses en zonas del serotipo 3 sin estar vacunados obligatoriamente no se opondrá. Algunas comunidades autónomas lo aprueban pero otras lo rechazan.

Mientras, organizaciones agrarias como UPA-UCE demandan, de un lado, que haya garantías de que los ganaderos va a tener las vacunas necesarias «cuanto antes». De otra parte, UPA-UCE reclama ayudas para la reposición de animales y para costear las pérdidas por las limitaciones de movimientos. Esta petición se traslada a la Administración regional, a la nacional y a la Comisión Europea.