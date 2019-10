La Serena se alía con Castilla-La Mancha para pedir que la A-43 siga la opción sur Representantes de 16 pueblos pacenses, más los manchegos de Almadén y Puertollano, escenifican su unión durante un encuentro en Don Benito E. DOMEQUE / REDACCIÓN Lunes, 21 octubre 2019, 22:14

16 municipios de la comarca de La Serena y dos castellano-manchegos hacen frente común para pedir que discurra por sus territorios la autovía de la discordia, la A-43, que une Valencia con Ciudad Real y que falta prolongar hasta la A-5 a la altura de Mérida. Esa unión de fuerzas se escenificó este lunes mediante un encuentro en el Ayuntamiento de Don Benito, uno de los defensores históricos de la opción sur, que plantea que el trazado discurra por La Serena hasta conectar con la autovía A-41 en las proximidades de Puertollano. Frente a esta opción está la alternativa norte, que atravesaría la comarca de La Siberia para llegar a Ciudad Real.

Las dos localidades manchegas más pobladas del trazado sur son Puertollano (47.881 habitantes) y Almadén (5.461), y las dos estuvieron ayer representadas en Don Benito. Una presencia que viene a ratificar la postura castellano-manchega, expresada por la portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández. «Es la alternativa más inteligente para los intereses de la provincia de Ciudad Real y la región», declaró. «Es la mejor por conectividad y porque supondría un impulso a las poblaciones y comarcas que atraviesa», añadió Fernández, que adelantó que esa sería la postura que el consejero de Fomento manchego defendería en la reunión que iba a mantener ayer con su homólogo extremeño.

Ese encuentro, sin embargo, no se celebró. Según el gobierno castellano-manchego, se suspendió por problemas de agenda y se ha aplazado 'sine die'. Según la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda extremeña, «no había convocada ninguna reunión para hablar de ese asunto, simplemente había previsto un encuentro de trabajo sobre planificación ferroviaria que finalmente no se pudo celebrar».

Este lunes, la Junta de Extremadura no aclaró si está o no de acuerdo con Castilla-La Mancha. El Ejecutivo que preside Vara aseguró que su interés es «completar todas las infraestructuras suprarregionales y, mientras tanto, reforzar la seguridad en la carretera N-430 con las inversiones que se están efectuando», informa Efe. En una indefinición similar se mueve el PP. Para su secretario general en la comunidad, lo ideal es que se duplique la N-430 (opción norte) y que se desdoble la N-432 (Badajoz-Granada, que discurre más abajo en el mapa que la opción sur de la A-43). «Se deben hacer las dos a la vez, no es exagerado para los miles de millones de euros que se están moviendo en algunas cosas en otras comunidades, argumentó Manzano, que propone también hacer «una i griega» extremeña para conectar esas dos vías.

También se pronunció este lunes sobre este asunto Ciudadanos, que prefiere la opción norte aunque cree que no se debe elegir una opción en detrimento de otra «porque puede generar un enfrentamiento entre las diferentes poblaciones afectadas», declaró ayer María José Calderón, candidata al Congreso por Badajoz.

La Diputación de Ciudad Real también apoya el trazado sur El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, afirmó ayer que la mejor opción para unir Extremadura con Levante por carretera es la autovía A-43 por la opción sur, que atravesaría la comarca de La Serena y pasaría por las localidades ciudadrealeñas de Puertollano y Almadén, informa Efe. «Es la que «más población vertebra y la que más interesa desde el punto de vista del desarrollo social y económico», argumentó Caballero, para quien elegir esta alternativa «no es incompatible con actuar sobre la N-430 y darle toda la seguridad que necesita». «Es una vía que necesita la intervención del Gobierno y se tiene que invertir más, aunque ya se está invirtiendo, para asegurar que no haya accidentes achacables a las condiciones de esta»

Esta indefinición en las posturas de los partidos extremeños contrasta con la situación en Castilla-La Mancha, donde el gobierno autonómico aprueba el trazado sur, según afirmó la alcaldesa de Puertollano tras la reunión en Don Benito. En ella participaron alcaldes y representantes municipales de Valle de la Serena, Higuera de la Serena, Esparragosa de la Serena, Capilla, Magacela, Villanueva de la Serena, Peñalsordo, Zarzacapilla, Monterrubio de la Serena, Benquerencia, Castuera, Zalamea, Cabeza del Buey, Quintana, Campanario, Don Benito, Almadén y Puertollano.

La alcaldesa de esta última localidad, Isabel Rodríguez, fue la más tajante a la hora de manifestar el apoyo hacia el trazado sur, y para argumentar recurrió a los datos de desempleo: el 25% en Puertollano y el 28% en la comarca de Almadén. También aludió al avance de la despoblación. «En los últimos ocho años las poblaciones de las dos localidades se han visto disminuidas en un 20%. Si la despoblación y el desempleo son cuestiones de Estado, la A-43 tiene que serlo también», indicó. En ese aspecto, encontró también el apoyo de la Mancomunidad de La Serena, representada por su presidente Jesús Martín Torres, alcalde de Monterrubio.

Representantes de las 18 localidades, ayer en Don Benito. :: E. DOMEQUE

Isabel Rodríguez también recordó que hace más de una década ya se acordó que para su región era este trazado sur «el más rentable social y económicamente» para sindicatos y empresarios, con el apoyo político e institucional. Un acuerdo que dice que se mantiene firme en la actualidad. «Lo único que lo alteró –continuó– fue la voluntad política de un Gobierno del PP que con la excusa de la crisis planteó un trazado distinto que nunca ha salido a la luz. Queremos que se vuelva al punto de partida». La alcaldesa mostraba su comprensión hacia las otras opciones, pero fue firme en la defensa de la opción sur. «Entendemos legítimo que otros territorios quieran adecuar sus vías, pero el trazado óptimo para el desarrollo de nuestra tierra es éste», sentenció.

Para José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, se trata de «un asunto ya cerrado en el año 2007 (la opción sur o centro-sur) y que no sabemos con qué intención se vuelve a abrir en 2016, lo que ha provocado un enfrentamiento entre distintas posturas». «Creemos –añadió ayer el regidor– que debe ser el Ministerio de Fomento el que determine por dónde se hace y que los técnicos vuelvan a estudiar el asunto, porque si tienen que ser los territorios va a ser complejo».