El Seprona denuncia 355 infracciones en Extremadura por construcciones ilegales en dos años

Concienciar a los ciudadanos de la importancia de la ley

Las investigaciones por infracciones o delitos urbanísticos no solo tienen un fin. La actuación del Seprona demuestra «el compromiso de la Guardia Civil en la protección del medio ambiente y la ordenación sostenible del territorio». Su trabajo no solo busca sancionar conductas ilícitas, sino también concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar la normativa urbanística y «evitar nuevos comportamientos que pongan en peligro el equilibrio territorial y social», remarca la Benemérita. Recuerda a HOY que el incumplimiento de las leyes urbanísticas no solo constituye un delito, sino que puede derivar en «graves consecuencias legales y un impacto negativo para el desarrollo ordenado de los municipios».