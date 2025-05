El Sepad deja en el aire la ayuda a domicilio a 850 usuarios y 280 trabajadoras en 25 localidades

Más de 850 usuarios y más de 280 trabajadoras no tienen asegurado a día de hoy el servicio de ayuda a domicilio ni su puesto ... de trabajo en 25 localidades de Extremadura. El motivo es el cambio en el sistema de pago que ha decidido el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y atención a la Dependencia (Sepad).

Hasta ahora, desde la última legislatura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, los residentes en las localidades de más de 5.000 habitantes tenían la posibilidad de contar con ayuda a domicilio, prestación incluida en la ley de dependencia, a través de sus ayuntamientos.

Para ello, de manera anual, esos municipios firmaban un convenio con el Sepad mediante el cual la Junta le transfería los fondos precisos, en función del número de usuarios que en cada pueblo tenían derecho a la prestación, para que pudieran garantizar esa ayuda de manera directa.

Ese convenio se remitía cada año a los ayuntamientos entre octubre y noviembre, para que estos pudieran hacer la correspondiente consignación presupuestaria, de tal modo que a 31 de diciembre, cuando concluía el anterior en la mayoría de los casos, la continuidad de la prestación no corriera peligro.

Ahora, el Sepad ha decidido modificar el sistema y, en lugar de convenios, establecer programas de colaboración municipal para mantener la ayuda a domicilio. «Un cambio al que no nos oponemos, aunque se ha llevado a cabo sin consenso, pero sí a la preocupante situación que ha generado por una absoluta falta de planificación», resume Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).

«Ese cambio de sistema no está operativo a día de hoy, por lo que los ayuntamientos no contamos con ninguna comunicación oficial que diga que vamos a tener los fondos económicos precisos y, por tanto, no podemos realizar la consignación en nuestros presupuestos», detalla González Andrade.

El presidente de la Fempex recuerda que la única comunicación que tienen los ayuntamientos por parte del Sepad, que no es oficial, es un borrador del posible acuerdo que ha llegado en la mayoría de los casos por correo electrónico a trabajadoras sociales de los pueblos.

«Se trata de una comunicación sin ninguna validez jurídica que no garantiza que vamos a contar con el dinero de la Junta para dar un servicio, el de ayuda a domicilio, que es competencia regional a usuarios del Sepad», aclara el alcalde de Olivenza.

En el caso de esta localidad, una de las 25 afectadas por el cambio de sistema, son 56 los usuarios a los que el ayuntamiento, a través del convenio con el Sepad, viene prestando la ayuda a domicilio con 15 trabajadoras. Como en la inmensa mayoría de los casos, el convenio finalizó el pasado 31, «pero hemos decidido seguir este mes con fondos propios para no dejar a los usuarios sin el servicio».

No obstante, aclara el alcalde, «si a 31 de enero la situación sigue siendo la misma, si continuamos por tanto sin una comunicación oficial que garantice los fondos y con carácter retroactivo desde el 1 de enero, dejaremos de prestar el servicio».

Lo mismo ocurrirá en Cabeza del Buey y Moraleja, también entre los 25 pueblos afectados. «Hemos recibido un borrador que no tiene ninguna validez, pero hemos decidido mantener el servicio para no dejar a los usuarios sin esta ayuda», afirma Ana Vals, alcaldesa de Cabeza del Buey.

«Lo estamos haciendo con fondos propios y seguiremos hasta el 31 de enero; si para entonces nada ha cambiado, dejaremos de prestar el servicio con 12 trabajadoras que damos a 24 usuarios». Y más de lo mismo en Moraleja. «Lo vamos a pagar este mes, pero si no hay una solución, lo dejamos; se trata de una competencia que no es municipal y cuyo coste no podemos asumir», avanza César Herrero, alcalde de una localidad en la que se presta la ayuda a 33 usuarios con 18 trabajadoras.

Sin servicio en Guareña

Los que ya se han quedado sin el servicio que venían prestando 18 trabajadoras también son los 80 usuarios de la ayuda a domicilio en Guareña. «Sin garantía oficial del Sepad no hemos podido consignar los fondos y hemos dejado de prestar el servicio», explica Abel González. «En cuanto llegue esa certificación estaremos encantados de continuar prestándolo», aclara el alcalde.

Pero no confía, como el resto, en que esa comunicación oficial pueda llegar en breve. «El Sepad dice que para eso es preciso que los presupuestos regionales de 2024 estén aprobados y para eso aún restan muchos trámites». Para el presidente de la Fempex, trámites y plazos a los que no pueden esperar.

«Para que sigamos con la ayuda a domicilio, es necesario que el consejo de gobierno apruebe los programas de colaboración y se comprometa a enviar los fondos con carácter retroactivo desde el 1 de enero».

González Andrade recuerda que también es preciso que esos programas sean aprobados por el Consejo de Política Local de Extremadura (Cople) de la Fempex. «La consejera de Salud ha dicho en sede parlamentaria que esa aprobación ya se ha llevado a cabo, pero no es verdad».

De hecho, «hemos pedido que nos facilite el acta de ese encuentro». No es la única petición de la Fempex, «también hemos solicitado una reunión con María Guardiola», ni de los ayuntamientos afectados, muchos de los cuales han reclamado al Sepad una solución urgente.