Diego Hidalgo Demeusois, hijo del conocido filántropo Diego Hidalgo Schnur, se encuentra estos días presentando un nuevo libro: 'Retomar el control', sobre la influencia de ... la tecnología digital en la vida de las personas. Desde adolescente, Hidalgo se ha interesado por el impacto de la tecnología en nuestras vidas porque cree que se trata del factor que más cambia a los individuos y a la sociedad.

Hidalgo Demeusois nació en Paris en 1983, y es impulsor del 'manifiesto off' sobre teologías digitales. Vive en Marruecos, donde ejerce como diplomático de la Orden de Malta.

«En mis libros Anestesiados y más recientemente en Retomar el control, advierto sobre el riesgo de que perdamos el control sobre una tecnología cada vez más sofisticada, en parte diseñada para explotar las vulnerabilidades humanas», explica. Como curiosidad, usa un teléfono Nikon antiguo que no tiene Internet.

Poder «Nunca en la historia ha habido un grupo tan reducido de personas con un impacto tan grande en la humanidad»

–¿Por qué la tecnología digital es a veces tan dañina?

–Se supone que nos tenían que conectar más pero todos los indicadores muestran que estamos más desconectados que nunca. No solo se sienten las personas mucho más solas hoy que hace 15 años, sino que varios estudios han mostrado el vínculo directo de este fenómeno con las redes. Su impacto negativo en la salud mental, especialmente la de los jóvenes, es abismal. Y participan de la polarización política y de la desinformación que afecta las democracias.

–En este nuevo libro aporta 50 reflexiones para mantener el control. ¿Cuáles destacaría?

–Un ejemplo claro tiene que ver con la educación. Hoy sabemos que es fundamental retrasar la edad del primer smartphone lo más posible, y sin embargo es muy difícil hacerlo con tus hijos si los demás niños de su clase ya tienen uno. Sin embargo, en el libro también doy consejos prácticos, por ejemplo para limitar la cantidad de datos que damos a las grandes tecnológicas o para recuperar una parte de nuestra atención, un bien esencial para preservar quiénes somos.

–¿Quiénes están más cerca de perder el control, los mayores o los niños?

–Aunque sería un error pensar que los adultos somos inmunes a esta pérdida de control, los jóvenes son los que más la sufren. El cerebro sigue formándose hasta pasados los 20 años y la capacidad de inhibición para resistir a los estímulos de las redes, los videojuegos o la pornografía se adquiere progresivamente. Por esto los menores son especialmente vulnerables ante el bombardeo que reciben por medios digitales. También son más frágiles ante la enorme presión social y la tiranía de la imagen que se impone en las redes.

–¿Preocupa que las redes sociales estén en manos de magnates?

–Nunca en la historia ha habido un grupo tan reducido de personas que haya tenido un impacto de este calibre en la vida de una porción tan elevada de la humanidad. Los magnates tecnológicos actuales tienen un poder considerable en nuestra forma de pensar, de relacionarnos con los demás, emplear nuestro tiempo y organizar nuestras vidas. Además, los gigantes tecnológicos son gobernados de manera muy monárquica por sus fundadores o dirigentes, los cuales, a través de mecanismos financieros sofisticados, suelen mantener la mayoría de los votos en sus consejos de administración aunque ya no dispongan de una mayoría del capital.

–¿Cómo aborda entre sus reflexiones el tema del acoso sexual?

–La tecnología digital incide en el acoso sexual de dos maneras. Primero, la pornografía (no cualquiera, sino el tipo que predomina ahora en Internet) ofrece una aproximación a la sexualidad que resulta muy dañina y establece unos estándares peligrosos en especial para los menores. Los smartphones han tumbado las barreras que dificultaban su acceso, y como consecuencia, la edad a la que los niños acceden a ella es cada vez más baja (a los 8 años según la Agencia Española de Protección de Datos) y la frecuencia de su consumo aumenta. Se trata de un fenómeno masivo del que los padres no son tan conscientes. Segundo, las redes favorecen todo tipo de acoso, no solo sexual, así como la difusión de información íntima, en particular de vídeos.

–¿Por qué presenta el libro en Los Santos (el pasado miércoles) y en Badajoz (el jueves )?

–Siento un especial cariño por Extremadura, de donde es originaria mi familia, y por esto es importante para mí presentar este nuevo libro aquí, como ya lo hice con Anestesiados. Además disfruto mucho cada vez que vengo por aquí, especialmente a mi pueblo, Los Santos de Maimona.