Una sentencia obligará a pagar 600 euros más al año a los profesores de Bachillerato por ser tutores

Hasta ahora, solo los docentes de Secundaria que son tutores tienen reconocidos y cobran por parte de la Junta un complemento mensual. Son 43,31 euros al mes. Pero una sentencia del juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz que beneficia a una profesora de Matemáticas puede crear jurisprudencia y extender ese derecho de cobro por ser tutores a todos los profesores extremeños de Bachillerato. Son unos 1.500 en Extremadura, estima el sindicato PIDE, que ha apoyado jurídicamente a la profesora pacense en su demanda contra la Administración regional y que recibe con satisfacción un fallo que, cuando sea firme, supondría que Educación debe pagar 909.000 euros en total a los docentes de ese cuerpo si se generaliza. La sentencia no es firme. Educación puede acudir al Supremo en recurso de casación. Pero el sindicato da por hecho que no se le admitirá, si finalmente acude, por lo que pide abrir una vía de diálogo con el departamento de Esther Gutiérrez para ver cómo se pagan las tutorías.

En realidad, el vicepresidente de PIDE, Alfredo Aranda, ha dicho que la pretensión de su sindicato es acabar con la discriminación que supone, ha dicho, que el complemento de tutoría solo los perciban los tutores de Secundaria y no el resto de cuerpos docentes. Por eso ha presentado una demanda contra la Junta para que lo puedan cobrar los de Primaria, Bachillerato, profesores de Conservatorios de Música, de Escuelas de Idiomas...

En 2006, la Junta de Extremadura firmó un acuerdo con los sindicatos, entre ellos el propio PIDE, por el que se comprometía a pagar ese complemento solo a los profesores de Secundaria «pero solo un mes después se promulgó la ley orgánica de Educación de Extremadura en la que se dice expresamente que ese pago debe ser para todos los cuerpos docentes. Desde entonces, y van ya para 16 años, lo hemos venido reclamando en cada mesa de negociación pero la Administración no nos ha escuchado. Por eso decidimos acudir a los tribunales, primero con una afiliada nuestra (la profesora de Matemáticas pacense) y luego con sindicato. Estamos convencidos que también nos van a dar la razón en este segundo caso».

Recurso

Desde la Junta de Extremadura indican que ya se ha arbitrado el procedimiento para recurrir dicha sentencia, emitida hace dos meses, ante instancias superiores.

Desde la Consejería de Educación y Empleo defienden que la acción tutorial es diferente en las distintas etapas educativas. «Cobra un papel destacado en la educación obligatoria y es primordial en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, de 1º a 4º de ESO. Por lo tanto, en esta etapa educativa, la acción tutorial se integra dentro del periodo lectivo y está remunerada, para garantizar que cualquier estudiante de ESO pueda concluir con éxito la obtención de la titulación básica obligatoria exigida en nuestro país», señalan.

En cambio, argumentan que no es así en la etapa de Bachillerato, que ya forma parte de la educación no obligatoria. «Por lo tanto, en esta etapa educativa las tutorías no cuentan con un periodo lectivo establecido», sostienen.

«Aun así, esto no quita que la acción tutorial no sea inherente a la labor docente. De hecho, la orientación personal y profesional es innata a la responsabilidad de cualquier docente», concluyen desde Educación.