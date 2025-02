Programación de la Semana Santa 2023 en Badajoz

R. H. Martes, 4 de abril 2023, 11:57 Comenta Compartir

En San Roque no se negocia el día más importante del año, el Domingo de Ramos, la fiesta que convierte el barrio en punto de partida y final de la procesión que inaugura la carrera oficial de la Semana Santa de Badajoz.

3 de abril Lunes Santo

Procesión de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores: Salida a las 21.00 de la Parroquia de la Purísima Concepción, C/ San Juan, C/ Bravo Murillo, C/ Arco Agüero, C/ López Prudencio, Plaza de Cervantes (Presentación ante la Hermandad del Descendimiento), C/ San Blas, Plaza de España (Carrera Oficial - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ Vicente Barrantes, C/ Francisco Pizarro, Plaza de La Soledad (Presentación ante la Patrona), C/ Arias Montano, San Juan a su Iglesia y entrada a la Parroquia de la Purísima Concepción en Carrera Oficial entre 22.30 y 22.45 horas.

4 de abril Martes Santo

Procesión de la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia: Salida de la Parroquia San Fernando (19.30), Calle Canarias, Avda Carolina Coronado, Puente de Palmas, Calle Santa Lucía, Calle Santa Ana, Ermita de la Soledad, Calle Arias Montano, Calle San Juan, Plaza de España (Carrera Oficial - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), Calle Obispo, Calle Hernán Cortés, Calle José de Gabriel, Puerta Palmas, Puente de Palmas, Calle Carolina Coronado, Calle Canarias y entrada a la Parroquia de San Fernando (sin hora).

Procesión de la Pontificia Hermandad y Cofradia de Nuestro Padre Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura: Salida a las 21.00 horas del Convento de Nuestra Señora de la Merced (Convento de las Descalzas), Plaza López de Ayala, C/ Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad (intervención del Coro Voces Corales de Badajoz en la puerta de la Ermita de la Soledad a las 22:00 horas), C/ Arias Montano, C/ Bravo Murillo, C/ Bravo Murillo, C/ Arco-agüero, C/ López Prudencio, Plaza de España (Carrera Oficial 23.15 horas. - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ Obispo San Juan de Ribera, C/ Hernán Cortés, Plaza López de Ayala, a su convento y entrada al Convento de Nuestra Señora de la Merced (Convento de las Descalzas) en Carrera Oficial a las 23.15 horas.

5 abril Miércoles Santo

Procesión de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento, María Santísima de la Piedad y Nuestra Señora de la Esperanza: Salida a las 20.30 horas de la Parroquia de San Andrés Apóstol, Plaza Cervantes, C/ López Prudencio, Plaza España (Carrera Oficial 21.45 horas - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ Obispo San Juan de Ribera, C/ Hernán Cortés, C/ Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad, C/ Arias Montano, C/ San Juan, C/ Bravo Murillo, C/ Arco Agüero, C/ López Prudencio, Plaza de Cervantes y entrada a la Parroquia de San Andrés Apóstol.

Procesión de la Hermandad y Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amparo, Dulce Nombre del Señor, Santísimo Cristo de la Fe y Nuestra Señora de la Piedad, María Santísima del Mayor Dolor: Salida a las 20.30 horas de la Parroquia de Santo Domingo (Padres Paúles), Plaza de Santo Domingo, C/ Santo Domingo, C/ de Santa Ana, C/ Duque de San Germán, Plaza de la Soledad, C/ Francisco Pizarro, C/ Vicente Barrantes, Plaza de España (Carrera Oficial 23.00 horas - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ Obispo San Juan de Ribera, C/ Hernán Cortés, C/ de Gabriel, C/ Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo y entrada en Carrera Oficial a la Parroquia de Santo Domingo (Padres Paúles) en Carrera Oficial a las 23.00 horas.

6 de abril Jueves Santo

Procesión de la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores: Salida a las 1:00 horas de la Parroquia de la Concepción, C/ San Juan, C/ Moreno Zancudo, Plaza de Marín de Rodezno (en ella se celebrarán las 14 Estaciones del Vía Crucis), Arco del Peso, Plaza de San José, C/ San Pedro de Alcántara, Plaza de la Soledad, C/ Francisco Pizarro, Plaza López de Ayala, Plaza López de Ayala, C/ Hernán Cortés, C/ Obispo San Juan de Ribera, Plaza de España (Carrera Oficial - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ Donoso Cortés, C/ Bravo Murillo, C/ San Juan y entrada a la Parroquia de la Concepción en Carrera Oficial entre 3.00 y 3.15 horas.

Procesión de la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Soledad (Patrona de Badajoz): Salida a las 18.00 horas de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, Plaza de La Soledad, C/ Francisco Pizarro, C/ Plaza López de Ayala, Menacho, C/ Vasco Núñez, Paseo de San Francisco (Hacienda), Plaza de Minayo, C/ Obispo S. Juan de Ribera, Plaza de España (Carrera Oficial 20.15 horas - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ Donoso Cortés, C/ Bravo Murillo, C/ Arias Montano, Plaza de la Soledad y entrada a la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad a las 22.45 horas.

Procesión de la Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia: Salida a las 19.45 horas de la Iglesia de San Agustín, Plaza de San Agustin, C/ José Lanot, Plaza de la Soledad, C/ Francisco Pizarro, Plaza López de Ayala, C/ Hernán Cortés, C/ Obispo San Juan de Ribera, Plaza de España (Carrera Oficial 22.00 horas - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ López Prudencio, C/ Donoso Cortés, C/ Bravo Murillo, C/ Arias Montano, Plaza de la Soledad, C/ José Lanot, Plaza de San Agustin y entrada a la Iglesia de San Agustín en Carrera Oficial a las 22.00 horas.

Procesión de la Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz, Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Consolación: Salida a las 19.15 horas, que sale el Muñidor y a las 19:45 horas el cortejo, Iglesia de la Purísima Concepción, C/ San Juan, C/ Arias Montano, Plaza de la Soledad, C/ Francisco Pizarro, Plaza López de Ayala, C/ Menacho, Av. Juan Carlos I, C/ Obispo San Juan de Ribera, Plaza de España (Carrera Oficial 22.30 h. - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ López Prudencio, C/ Arcoagüero, C/ Bravo Murillo, C/ San Juan y entrada a la Iglesia de la Purísima Concepción en Carrera Oficial a las 22.30 y 22.45 horas.

7 de abril Viernes Santo

Procesión de la Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma: Salida a las 1.00 horas de la Parroquia de San Roque, Plaza Santiago Arolo, C/ Porvenir, C/ Alberto Oliart Saussol, Av. Ricardo Carapeto, Puente del Revellín, Jardines de la Legión (por su interior), Plaza 18 de Diciembre, C/ Trinidad, Plaza de Cervantes, C/ López Prudencio Plaza de España (Carrera Oficial - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ San Blas, Plaza de Cervantes (Presentación a la Hdad. de San Andrés), C/ Trinidad, Plaza 18 de Diciembre, Jardines de la Legión, Puente de San Roque, Av. Ricardo Carapeto, C/ Toledo, Plaza Santiago Arolo y entrada a la Parroquia de San Roque en Carrera Oficial - Cruz de Guía a las 2.50 horas.

Procesión de la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo Yacente (Santo Entierro), Nuestra Señora de las Lágrimas y Santiago Apóstol Procesión Oficial de la Ciudad: Salida a las 18.00 horas de la Plaza de San Agustín, C/ José Lanot, Plaza de la Soledad, C/ Francisco Pizarro, C/ Vasco Núñez, Plaza de Minayo, C/ Obispo San Juan de Ribera, Plaza de España (Carrera Oficial - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ Vicente Barrantes, C/ Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad, C/ José Lanot y entrada a la Plaza de San Agustín (sin hora).

Procesión de la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación (Ecce-Homo) y Nuestra Señora de la Soledad (Patrona de Badajoz): Salida a las 23.00 horas de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, Plaza de La Soledad, C/ Francisco Pizarro, C/ Vicente Barrantes, Plaza de España Plaza de España (Carrera Oficial 00.15 horas - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana), C/ San Blas, C/ Arco Agüero, C/ López Prudencio, C/ Donoso Cortés, C/ Bravo Murillo, San Juan, C/ Moreno Zancudo, Plaza Alta, Plaza de San José, C/ San Pedro de Alcántara, Plaza de la Soledad y entrada a la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad a las 2.45 horas.

9 de abril Domingo de Resurrección

Procesión de la Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia: Salida a las 11.30 horas de la Iglesia de San Agustín, Plaza de San Agustín, C/ José Lanot, Plaza de la Soledad, C/ Arias Montano, C/ Bravo Murillo, C/ Donoso Cortés, C/López Prudencio, Plaza de España (Carrera Oficial 13.00 h. - Estación de Penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana) ENCUENTRO, C/ Obispo San Juan de Ribera, C/ Hernán Cortés, Plaza López de Ayala, C/Francisco Pizarro, Plaza de la Soledad, C/José Lanot, Plaza de San Agustín y entrada a la Iglesia de San Agustín en Carrera Oficial a las 13.15 horas.